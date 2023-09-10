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Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозы - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозы
Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозы - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозы
Члены избирательных комиссий в Крыму и Севастополя получают регулярные угрозы от неизвестных. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T13:42
2023-09-10T15:00
выборы
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
крым
севастополь
безопасность
общество
единый день голосования - 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Члены избирательных комиссий в Крыму и Севастополя получают регулярные угрозы от неизвестных. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии."Наши коллеги сообщают, что в Крыму в Севастополе с неизвестных номеров поступают звонки, звонящие дают команду уничтожать документацию, проводить эвакуацию и просят предупредить свои ТИКи и УИКи. То есть, такая провокация есть. Угрозы они постоянно получают в разных формах", - сказала Памфилова.В комментарии РИА Новости Крым председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев подтвердил, что угрозы поступают, однако это никак не сказывается на работе членов избирательных комиссий. 8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране проходят более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводятся лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы, а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.В Крыму в рамках Единого дня голосования проходят дополнительные выборы депутата Госдумы восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского. В бюллетень внесены пять кандидатов от пяти партий – "Единой Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Справедливой России – За правду".Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Международные эксперты по выборам видели атаку дронов ВСУ в Скадовске ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской областиСБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой
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выборы, элла памфилова, центризбирком (цик рф), крым, севастополь, безопасность, общество, единый день голосования - 2023
Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозы

Глава ЦИК РФ сообщила о поступающих угрозах членам избиркомов в Крыму и Севастополе

13:42 10.09.2023 (обновлено: 15:00 10.09.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Члены избирательных комиссий в Крыму и Севастополя получают регулярные угрозы от неизвестных. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.
"Наши коллеги сообщают, что в Крыму в Севастополе с неизвестных номеров поступают звонки, звонящие дают команду уничтожать документацию, проводить эвакуацию и просят предупредить свои ТИКи и УИКи. То есть, такая провокация есть. Угрозы они постоянно получают в разных формах", - сказала Памфилова.
В комментарии РИА Новости Крым председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев подтвердил, что угрозы поступают, однако это никак не сказывается на работе членов избирательных комиссий.
"Все эти угрозы были. И я уверен, что это все исходит от недоброжелателей из соседних недружественных государств. Но все это никоим образом не влияет на работу избирательных комиссий, Избирательной комиссии Крыма и тех, кому эти угрозы направляются. Все идет своим чередом. Мы выходим на окончание голосования. Будут подсчитаны результаты трехдневного голосования по выборам депутатов Государственной Думы по 19-му избирательному округу", - сказал он.
8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране проходят более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводятся лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы, а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.
В Крыму в рамках Единого дня голосования проходят дополнительные выборы депутата Госдумы восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского. В бюллетень внесены пять кандидатов от пяти партий – "Единой Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Справедливой России – За правду".
Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.
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ВыборыЭлла ПамфиловаЦентризбирком (ЦИК РФ)КрымСевастопольБезопасностьОбществоЕдиный день голосования - 2023
 
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