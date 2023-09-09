Международные эксперты по выборам видели атаку дронов ВСУ в Скадовске
Международные эксперты по выборам стали свидетелями атаки ВСУ на избирательные участки
20:21 09.09.2023 (обновлено: 20:30 09.09.2023)
© BIROL BEBEK / AFPБеспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства
© BIROL BEBEK / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Международные эксперты, наблюдающие за ходом выборов в Херсонской области, стали свидетелями атаки украинских дронов на Скадовск. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, два дрона в непосредственной близости от избирательных участков сбили российские системы ПВО. Поэтому очень важно, что безопасность избирателей в Херсонской области обеспечивали военнослужащие российской армии, отметили они в ходе брифинга.
"Был инцидент в Скадовске, могли быть большие проблемы с точки зрения безопасности, но их удалось избежать. Поэтому мы видели много военных на участках, это необходимо, и это очень хорошо, что безопасность людей соблюдена на очень высоком уровне", отметил эксперт из Бразилии Энрике Домингес.
Несмотря на провокации со стороны Украины, все эксперты отметили, что люди шли на избирательные участки охотно, в хорошем настроении. Никаких эксцессов в ходе голосования зафиксировано не было.
"Для меня показатель - это отношение пожилых людей, которые подходили и спрашивали у солдат, где и как им голосовать, и солдаты объясняли. Если бы пожилые люди боялись, они бы так себя не вели, - озвучил эксперт из Бразилии Энрике Домингес.
По его мнению, это говорит о высоком уровне доверия людей солдатам Вооруженных сил РФ.
"Я из страны, где люди знают, что такое насилие, и наши солдаты или полицейские – это последние люди, у которых мы будем что-то спрашивать. А в России люди доверяют солдатам, и это чувствуется", - отметил гражданин Бразилии.
Седьмого сентября ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Збурьевка в Херсонской области. Как сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, благодаря слаженной работе правоохранительных органов и участковой комиссии удалось вовремя переместиться в другое место дислокации, и голосование продолжилось.
О попытках украинских властей сорвать выборы в Херсонской области накануне говорил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Распространяются различные фейки, например, о том, что тот или иной избирательный участок якобы не откроется, потому что там нет воды или газа.
Напомним, выборы в новых регионах Российской Федерации проходят с 3 по 10 сентября. Экстерриториальные избирательные участки для жителей новых регионов открылись почти во всех регионах России, голосование там завершилось 4 сентября. До 7 сентября с помощью мобильных участковых комиссий было организовано голосование в труднодоступных и отдаленных регионах, и с 8 по 10 сентября голосование проходит в городских округах.
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