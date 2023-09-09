https://crimea.ria.ru/20230909/mezhdunarodnye-eksperty-po-vyboram-videli-ataku-dronov-vsu-v-skadovske-1131286706.html

Международные эксперты по выборам видели атаку дронов ВСУ в Скадовске

Международные эксперты по выборам видели атаку дронов ВСУ в Скадовске - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Международные эксперты по выборам видели атаку дронов ВСУ в Скадовске

Международные эксперты, наблюдающие за ходом выборов в Херсонской области, стали свидетелями атаки украинских дронов на Скадовск. Как сообщал сайт РИА Новости... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T20:21

2023-09-09T20:21

2023-09-09T20:30

выборы

единый день голосования - 2023

сонья ван ден енде

энрике домингес

марина захарова

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

скадовск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Международные эксперты, наблюдающие за ходом выборов в Херсонской области, стали свидетелями атаки украинских дронов на Скадовск. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, два дрона в непосредственной близости от избирательных участков сбили российские системы ПВО. Поэтому очень важно, что безопасность избирателей в Херсонской области обеспечивали военнослужащие российской армии, отметили они в ходе брифинга.Несмотря на провокации со стороны Украины, все эксперты отметили, что люди шли на избирательные участки охотно, в хорошем настроении. Никаких эксцессов в ходе голосования зафиксировано не было.По его мнению, это говорит о высоком уровне доверия людей солдатам Вооруженных сил РФ.Седьмого сентября ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Збурьевка в Херсонской области. Как сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, благодаря слаженной работе правоохранительных органов и участковой комиссии удалось вовремя переместиться в другое место дислокации, и голосование продолжилось.О попытках украинских властей сорвать выборы в Херсонской области накануне говорил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Распространяются различные фейки, например, о том, что тот или иной избирательный участок якобы не откроется, потому что там нет воды или газа.Напомним, выборы в новых регионах Российской Федерации проходят с 3 по 10 сентября. Экстерриториальные избирательные участки для жителей новых регионов открылись почти во всех регионах России, голосование там завершилось 4 сентября. До 7 сентября с помощью мобильных участковых комиссий было организовано голосование в труднодоступных и отдаленных регионах, и с 8 по 10 сентября голосование проходит в городских округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуИдут на выборы семьями – как голосуют жители ХерсонщиныДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах

https://crimea.ria.ru/20230909/vtoroy-den-vyborov-v-khersonskoy-oblasti-chto-govoryat-eksperty-1131286081.html

херсонская область

скадовск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Международные эксперты по выборам о втором дне голосования Международные эксперты по выборам о втором дне голосования 2023-09-09T20:21 true PT1M25S

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

выборы, единый день голосования - 2023, сонья ван ден енде, энрике домингес, марина захарова, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), скадовск