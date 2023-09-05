https://crimea.ria.ru/20230905/dnr-lidiruet-po-yavke-izbirateley-na-dosrochnykh-vyborakh-1131173558.html

ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах

ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах - РИА Новости Крым, 05.09.2023

ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах

Завершилось голосование на экстерриториальных участках, открытых в регионах России для жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T11:48

2023-09-05T11:48

2023-09-05T11:48

выборы-2018

единый день голосования - 2023

центральная избирательная комиссия россии (цик)

общество

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Завершилось голосование на экстерриториальных участках, открытых в регионах России для жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народной республик. По данным Центризбиркома, за время работы участков в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы о нарушении."Голосование на экстерриториальных участках завершилось весьма успешно. Все, кто хотел, проголосовали. Мы не получили пока ни одной жалобы от участников голосования", - заявил журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.В Центризбиркоме опубликовали данные о явке избирателей по состоянию на 18:00 4 сентября.В ЛНР также избирали депутатов регионального парламента и совета городского округа Луганска, на выборах проголосовали соответственно 23,65 и 0,46%.В Запорожской области явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 21,86 %.В Херсонской области выбирают депутатов областной думы, и свой выбор сделали уже 43,39% голосующих.Напомним, с 1 по 4 сентября в 81 субъекте РФ прошло голосование на 329 экстерриториальных участках, открытых для жителей новых российских территорий, в силу обстоятельств находящихся за пределами своих регионов.Кроме того, досрочное голосование проходит в труднодоступных районах Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Оно завершится 7 сентября. С 8 по 10 сентября голосование будет проходить в городских округах.В Крыму было создано 15 экстерриториальных участков для жителей новых территорий, из них два в Симферополе. Голосование проходило активно, на участки приходили целыми семьями, сообщил и.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуИдут на выборы семьями – как голосуют жители ХерсонщиныВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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выборы-2018, единый день голосования - 2023, центральная избирательная комиссия россии (цик), общество, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область