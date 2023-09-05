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ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах
ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах - РИА Новости Крым, 05.09.2023
ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах
Завершилось голосование на экстерриториальных участках, открытых в регионах России для жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T11:48
2023-09-05T11:48
выборы-2018
единый день голосования - 2023
центральная избирательная комиссия россии (цик)
общество
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Завершилось голосование на экстерриториальных участках, открытых в регионах России для жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народной республик. По данным Центризбиркома, за время работы участков в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы о нарушении."Голосование на экстерриториальных участках завершилось весьма успешно. Все, кто хотел, проголосовали. Мы не получили пока ни одной жалобы от участников голосования", - заявил журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.В Центризбиркоме опубликовали данные о явке избирателей по состоянию на 18:00 4 сентября.В ЛНР также избирали депутатов регионального парламента и совета городского округа Луганска, на выборах проголосовали соответственно 23,65 и 0,46%.В Запорожской области явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 21,86 %.В Херсонской области выбирают депутатов областной думы, и свой выбор сделали уже 43,39% голосующих.Напомним, с 1 по 4 сентября в 81 субъекте РФ прошло голосование на 329 экстерриториальных участках, открытых для жителей новых российских территорий, в силу обстоятельств находящихся за пределами своих регионов.Кроме того, досрочное голосование проходит в труднодоступных районах Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Оно завершится 7 сентября. С 8 по 10 сентября голосование будет проходить в городских округах.В Крыму было создано 15 экстерриториальных участков для жителей новых территорий, из них два в Симферополе. Голосование проходило активно, на участки приходили целыми семьями, сообщил и.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуИдут на выборы семьями – как голосуют жители ХерсонщиныВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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выборы-2018, единый день голосования - 2023, центральная избирательная комиссия россии (цик), общество, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах

Выборы в новых регионах РФ: данные о явке после закрытия экстерриториальных участков

11:48 05.09.2023
 
© Избирком Херсонской областиДосрочные выборы в новых регионах
Досрочные выборы в новых регионах
© Избирком Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Завершилось голосование на экстерриториальных участках, открытых в регионах России для жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народной республик. По данным Центризбиркома, за время работы участков в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы о нарушении.
"Голосование на экстерриториальных участках завершилось весьма успешно. Все, кто хотел, проголосовали. Мы не получили пока ни одной жалобы от участников голосования", - заявил журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
В Центризбиркоме опубликовали данные о явке избирателей по состоянию на 18:00 4 сентября.
Больше всего избирателей проголосовали в Донецкой Народной Республике. Там выбирали депутатов Народного совета ДНР и депутатов Донецкого городского совета, явка избирателей составила соответственно 42,22% и 42,72%.
В ЛНР также избирали депутатов регионального парламента и совета городского округа Луганска, на выборах проголосовали соответственно 23,65 и 0,46%.
В Запорожской области явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 21,86 %.
В Херсонской области выбирают депутатов областной думы, и свой выбор сделали уже 43,39% голосующих.
Напомним, с 1 по 4 сентября в 81 субъекте РФ прошло голосование на 329 экстерриториальных участках, открытых для жителей новых российских территорий, в силу обстоятельств находящихся за пределами своих регионов.
Кроме того, досрочное голосование проходит в труднодоступных районах Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Оно завершится 7 сентября. С 8 по 10 сентября голосование будет проходить в городских округах.
В Крыму было создано 15 экстерриториальных участков для жителей новых территорий, из них два в Симферополе. Голосование проходило активно, на участки приходили целыми семьями, сообщил и.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Выборы-2018Единый день голосования - 2023Центральная избирательная комиссия России (ЦИК)ОбществоНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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