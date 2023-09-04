https://crimea.ria.ru/20230904/vybory-na-finishnoy-pryamoy-kak-zhiteli-novykh-regionov-golosuyut-v-krymu-1131147188.html
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму
4 сентября – заключительный день, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T13:26
2023-09-04T13:26
2023-09-04T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 4 сентября – заключительный день, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты законодательных органов своих регионов на экстерриториальных избирательных участках.Всего создано 329 экстерриториальных участков по всей стране, 15 из них – в Крыму. В понедельник они начали свою работу в 8:00 по мск и закроются в 15:00. Времени для того, чтобы отдать свои голоса, остается не так много, но жители новых регионов все еще продолжают приходить на участки.В столице Крыма – Симферополе – открыты два таких участка. Голосуют здесь в основном жители Херсонской области. В их числе Валерий Георгиевич – житель Херсона, переехавший в Крым с супругой осенью прошлого года.По словам Валерия Георгиевича, с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо он очень хорошо знаком, пересекался с ним не раз по работе, знает его как хорошего хозяйственника, поэтому не мог не прийти и не проголосовать.Мужчина признается: очень хочет вернуться назад и принять активное участие в восстановлении и развитии этого региона, пока еще есть силы. А сил придает надежда на то, что мирная и созидательная жизнь все-таки воцарится на Херсонщине в ближайшее время.В целом голосование в Симферополе проходит штатно, без эксцессов, говорит председатель экстерриториальной избирательной комиссии Сергей Шарховский."В целом все хорошо, люди приходят, голосуют. Дело в том, что у нас же нет списков избирателей. Люди приходят по факту, мы их записываем, они голосуют. Считаю, что со своей задачей мы справились – предоставили возможность людям из новых регионов исполнить свой гражданский дог. Полагаю, выборы прошли успешно. У людей отличное настроение, люди позитивно настроены, желают мира, добра", - рассказал глава ибиркома.
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Алексей Гончаров
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крым, симферополь, политика, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости крыма, единый день голосования - 2023, видео
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму
В Крыму завершается голосование на экстерриториальных участках для жителей новых регионов
13:26 04.09.2023 (обновлено: 13:49 04.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 4 сентября – заключительный день, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты законодательных органов своих регионов на экстерриториальных избирательных участках.
Всего создано 329 экстерриториальных участков по всей стране, 15 из них – в Крыму. В понедельник они начали свою работу в 8:00 по мск и закроются в 15:00. Времени для того, чтобы отдать свои голоса, остается не так много, но жители новых регионов все еще продолжают приходить на участки.
В столице Крыма – Симферополе – открыты два таких участка. Голосуют здесь в основном жители Херсонской области. В их числе Валерий Георгиевич – житель Херсона, переехавший в Крым с супругой осенью прошлого года.
"Я от рождения являюсь гражданином России, а моя жена, так получилось, – гражданка Украины. Такой межнациональный брак получился еще в советское время, - рассказывает мужчина. – Обстоятельства сложились так, что пришлось переехать из моего родного Калининграда в Херсон, где жила ее мать. Я оставался гражданином России, хотя имел и имею вид на жительство, был лишен возможности влиять на что-то, то есть права голоса у меня не было, как бы полугражданин-полунегражданин. А сейчас появилась возможность своим голосом на что-то повлиять".
По словам Валерия Георгиевича, с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо он очень хорошо знаком, пересекался с ним не раз по работе, знает его как хорошего хозяйственника, поэтому не мог не прийти и не проголосовать.
Мужчина признается: очень хочет вернуться назад и принять активное участие в восстановлении и развитии этого региона, пока еще есть силы. А сил придает надежда на то, что мирная и созидательная жизнь все-таки воцарится на Херсонщине в ближайшее время.
В целом голосование в Симферополе проходит штатно, без эксцессов, говорит председатель экстерриториальной избирательной комиссии Сергей Шарховский.
"В целом все хорошо, люди приходят, голосуют. Дело в том, что у нас же нет списков избирателей. Люди приходят по факту, мы их записываем, они голосуют. Считаю, что со своей задачей мы справились – предоставили возможность людям из новых регионов исполнить свой гражданский дог. Полагаю, выборы прошли успешно. У людей отличное настроение, люди позитивно настроены, желают мира, добра", - рассказал глава ибиркома.