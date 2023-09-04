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Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму

Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму

4 сентября – заключительный день, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T13:26

2023-09-04T13:26

2023-09-04T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 4 сентября – заключительный день, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты законодательных органов своих регионов на экстерриториальных избирательных участках.Всего создано 329 экстерриториальных участков по всей стране, 15 из них – в Крыму. В понедельник они начали свою работу в 8:00 по мск и закроются в 15:00. Времени для того, чтобы отдать свои голоса, остается не так много, но жители новых регионов все еще продолжают приходить на участки.В столице Крыма – Симферополе – открыты два таких участка. Голосуют здесь в основном жители Херсонской области. В их числе Валерий Георгиевич – житель Херсона, переехавший в Крым с супругой осенью прошлого года.По словам Валерия Георгиевича, с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо он очень хорошо знаком, пересекался с ним не раз по работе, знает его как хорошего хозяйственника, поэтому не мог не прийти и не проголосовать.Мужчина признается: очень хочет вернуться назад и принять активное участие в восстановлении и развитии этого региона, пока еще есть силы. А сил придает надежда на то, что мирная и созидательная жизнь все-таки воцарится на Херсонщине в ближайшее время.В целом голосование в Симферополе проходит штатно, без эксцессов, говорит председатель экстерриториальной избирательной комиссии Сергей Шарховский."В целом все хорошо, люди приходят, голосуют. Дело в том, что у нас же нет списков избирателей. Люди приходят по факту, мы их записываем, они голосуют. Считаю, что со своей задачей мы справились – предоставили возможность людям из новых регионов исполнить свой гражданский дог. Полагаю, выборы прошли успешно. У людей отличное настроение, люди позитивно настроены, желают мира, добра", - рассказал глава ибиркома.

крым

симферополь

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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