Рейтинг@Mail.ru
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230904/vybory-na-finishnoy-pryamoy-kak-zhiteli-novykh-regionov-golosuyut-v-krymu-1131147188.html
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму
4 сентября – заключительный день, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T13:26
2023-09-04T13:49
эксклюзивы риа новости крым
крым
симферополь
политика
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131149859_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1471e0474f79b2887495e2f179cfa9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 4 сентября – заключительный день, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты законодательных органов своих регионов на экстерриториальных избирательных участках.Всего создано 329 экстерриториальных участков по всей стране, 15 из них – в Крыму. В понедельник они начали свою работу в 8:00 по мск и закроются в 15:00. Времени для того, чтобы отдать свои голоса, остается не так много, но жители новых регионов все еще продолжают приходить на участки.В столице Крыма – Симферополе – открыты два таких участка. Голосуют здесь в основном жители Херсонской области. В их числе Валерий Георгиевич – житель Херсона, переехавший в Крым с супругой осенью прошлого года.По словам Валерия Георгиевича, с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо он очень хорошо знаком, пересекался с ним не раз по работе, знает его как хорошего хозяйственника, поэтому не мог не прийти и не проголосовать.Мужчина признается: очень хочет вернуться назад и принять активное участие в восстановлении и развитии этого региона, пока еще есть силы. А сил придает надежда на то, что мирная и созидательная жизнь все-таки воцарится на Херсонщине в ближайшее время.В целом голосование в Симферополе проходит штатно, без эксцессов, говорит председатель экстерриториальной избирательной комиссии Сергей Шарховский."В целом все хорошо, люди приходят, голосуют. Дело в том, что у нас же нет списков избирателей. Люди приходят по факту, мы их записываем, они голосуют. Считаю, что со своей задачей мы справились – предоставили возможность людям из новых регионов исполнить свой гражданский дог. Полагаю, выборы прошли успешно. У людей отличное настроение, люди позитивно настроены, желают мира, добра", - рассказал глава ибиркома.
крым
симферополь
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131149859_167:0:1127:720_1920x0_80_0_0_d8db6c6312316ee75ec57b70439280c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, политика, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости крыма, единый день голосования - 2023, видео
Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму

В Крыму завершается голосование на экстерриториальных участках для жителей новых регионов

13:26 04.09.2023 (обновлено: 13:49 04.09.2023)
 
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 4 сентября – заключительный день, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты законодательных органов своих регионов на экстерриториальных избирательных участках.
Всего создано 329 экстерриториальных участков по всей стране, 15 из них – в Крыму. В понедельник они начали свою работу в 8:00 по мск и закроются в 15:00. Времени для того, чтобы отдать свои голоса, остается не так много, но жители новых регионов все еще продолжают приходить на участки.
В столице Крыма – Симферополе – открыты два таких участка. Голосуют здесь в основном жители Херсонской области. В их числе Валерий Георгиевич – житель Херсона, переехавший в Крым с супругой осенью прошлого года.

"Я от рождения являюсь гражданином России, а моя жена, так получилось, – гражданка Украины. Такой межнациональный брак получился еще в советское время, - рассказывает мужчина. – Обстоятельства сложились так, что пришлось переехать из моего родного Калининграда в Херсон, где жила ее мать. Я оставался гражданином России, хотя имел и имею вид на жительство, был лишен возможности влиять на что-то, то есть права голоса у меня не было, как бы полугражданин-полунегражданин. А сейчас появилась возможность своим голосом на что-то повлиять".

По словам Валерия Георгиевича, с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо он очень хорошо знаком, пересекался с ним не раз по работе, знает его как хорошего хозяйственника, поэтому не мог не прийти и не проголосовать.
Мужчина признается: очень хочет вернуться назад и принять активное участие в восстановлении и развитии этого региона, пока еще есть силы. А сил придает надежда на то, что мирная и созидательная жизнь все-таки воцарится на Херсонщине в ближайшее время.
В целом голосование в Симферополе проходит штатно, без эксцессов, говорит председатель экстерриториальной избирательной комиссии Сергей Шарховский.
"В целом все хорошо, люди приходят, голосуют. Дело в том, что у нас же нет списков избирателей. Люди приходят по факту, мы их записываем, они голосуют. Считаю, что со своей задачей мы справились – предоставили возможность людям из новых регионов исполнить свой гражданский дог. Полагаю, выборы прошли успешно. У людей отличное настроение, люди позитивно настроены, желают мира, добра", - рассказал глава ибиркома.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСимферопольПолитикаНовые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьНовости КрымаЕдиный день голосования - 2023
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла
15:11Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на 15:00
14:52Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд
14:38Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации
14:27Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции
14:19Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
14:08Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган
13:55В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
13:42Путин оценил темп развития отношений России и Турции
13:40На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров
13:33Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи – видео
13:28Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке
13:26Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в Крыму
13:10Сообщения о минировании школ в Крыму – фейк
12:45Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
12:26На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
12:11В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул
11:59Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино
11:46О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт
11:39На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
Лента новостейМолния