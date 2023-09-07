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Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области
Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области
Киевский режим предпринимает разнообразные провокации, чтобы сорвать выборы в Херсонской области, но ход голосования демонстрирует безуспешность этих попыток... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T18:05
2023-09-07T18:05
2023-09-07T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Киевский режим предпринимает разнообразные провокации, чтобы сорвать выборы в Херсонской области, но ход голосования демонстрирует безуспешность этих попыток. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.Все эти провокации, по словам врио губернатора, не привели к ожидаемому результату. Об этом в первую очередь свидетельствует явка на выборах депутатов Херсонской областной думы, которая уже превысила 50%. Врио губернатора отметил, что он участвовал во многих избирательных кампаниях, и таких результатов на местных выборах при Украине, по его словам, не было.Он также не исключил, что окончательные результаты выборов в Херсонской области будут объявлены уже в понедельник, 11 сентября.Выборы в РФ и новых регионахС 8 по 10 сентября в РФ пройдет трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи - самовыдвиженцы.В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, выборы, херсонская область, политика, новые регионы россии, новости
Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области
Сальдо о попытках Киева сорвать выборы на Херсонщине: провокаций более чем достаточно
18:05 07.09.2023 (обновлено: 18:21 07.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Киевский режим предпринимает разнообразные провокации, чтобы сорвать выборы в Херсонской области, но ход голосования демонстрирует безуспешность этих попыток. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Провокаций более чем достаточно. Много выдумок, всякого рода фейков. Например, вбрасывать информацию том, что тот или иной избирательный участок якобы не откроется, потому что там нет воды, газа или еще чего-нибудь. Также есть такие предупреждающие сообщения о том, что на каком-то участке якобы расположены воинские подразделения, по которым, как известно, наносятся ракетные удары, чтобы избиратели и сами члены комиссии испугались и не пришли", - рассказал Сальдо.
Все эти провокации, по словам врио губернатора, не привели к ожидаемому результату. Об этом в первую очередь свидетельствует явка на выборах депутатов Херсонской областной думы, которая уже превысила 50%. Врио губернатора отметил, что он участвовал во многих избирательных кампаниях, и таких результатов на местных выборах при Украине, по его словам, не было.
"Цифра говорит сама за себя, наглядно свидетельствует о том, как люди относятся к возможности участия в исторических процессах. Уверен, что в предстоящие три дня голосования темп не будет снижен. Люди активностью голосуют, желая реализовать свое право, предоставленное Конституцией РФ", – добавил Сальдо.
Он также не исключил, что окончательные результаты выборов в Херсонской области будут объявлены уже в понедельник, 11 сентября.
Выборы в РФ и новых регионах
С 8 по 10 сентября в РФ пройдет трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи - самовыдвиженцы.
В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.
После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.
Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.