https://crimea.ria.ru/20230907/saldo-rasskazal-o-popytkakh-kieva-sorvat-vybory-v-khersonskoy-oblasti-1131238262.html

Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области

Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области

Киевский режим предпринимает разнообразные провокации, чтобы сорвать выборы в Херсонской области, но ход голосования демонстрирует безуспешность этих попыток... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T18:05

2023-09-07T18:05

2023-09-07T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Киевский режим предпринимает разнообразные провокации, чтобы сорвать выборы в Херсонской области, но ход голосования демонстрирует безуспешность этих попыток. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.Все эти провокации, по словам врио губернатора, не привели к ожидаемому результату. Об этом в первую очередь свидетельствует явка на выборах депутатов Херсонской областной думы, которая уже превысила 50%. Врио губернатора отметил, что он участвовал во многих избирательных кампаниях, и таких результатов на местных выборах при Украине, по его словам, не было.Он также не исключил, что окончательные результаты выборов в Херсонской области будут объявлены уже в понедельник, 11 сентября.Выборы в РФ и новых регионахС 8 по 10 сентября в РФ пройдет трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи - самовыдвиженцы.В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, выборы, херсонская область, политика, новые регионы россии, новости