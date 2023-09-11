https://crimea.ria.ru/20230911/predvaritelnye-itogi-dovyborov-v-krymu---dannye-tsik-1131311198.html

Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК

Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК

В Крыму подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания по одномандатному округу №19. Как сообщается... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T08:12

2023-09-11T08:12

2023-09-11T08:41

единый день голосования - 2023

выборы-2018

крым

новости крыма

общество

центризбирком (цик рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131311082_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd9b42f608173362ba6be8be16cdd40e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания по одномандатному округу №19. Как сообщается на сайте ЦИК России, наибольшее число голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Юрий Нестеренко. Ранее председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев сообщил, что на дополнительных выборах в Крыму голосование проходило в штатном режиме. По его словам, в девяти территориальных избирательных комиссиях и 254 участковых избиркомах использовались средства видеонаблюдения, в 106 – видеофиксация. Кроме того, были назначены 1618 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты. 8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране прошли более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводились лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования изберут четырех депутатов Госдумы (в том числе одного – от Крыма), а также 26 глав субъектов, одного мэра, депутатов 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. В четырех субъектах РФ прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Так, в Крыму состоялось голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского. Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Читайте также на РИА Новости Крым: В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу

https://crimea.ria.ru/20230910/opublikovany-pervye-dannye-golosovaniya-na-novykh-territoriyakh-rossii-1131305000.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования - 2023, выборы-2018, крым, новости крыма, общество, центризбирком (цик рф)