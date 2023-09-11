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Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК
Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК
В Крыму подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания по одномандатному округу №19. Как сообщается... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T08:12
2023-09-11T08:41
единый день голосования - 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания по одномандатному округу №19. Как сообщается на сайте ЦИК России, наибольшее число голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Юрий Нестеренко. Ранее председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев сообщил, что на дополнительных выборах в Крыму голосование проходило в штатном режиме. По его словам, в девяти территориальных избирательных комиссиях и 254 участковых избиркомах использовались средства видеонаблюдения, в 106 – видеофиксация. Кроме того, были назначены 1618 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты. 8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране прошли более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводились лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования изберут четырех депутатов Госдумы (в том числе одного – от Крыма), а также 26 глав субъектов, одного мэра, депутатов 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. В четырех субъектах РФ прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Так, в Крыму состоялось голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского. Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Читайте также на РИА Новости Крым: В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу
https://crimea.ria.ru/20230910/opublikovany-pervye-dannye-golosovaniya-na-novykh-territoriyakh-rossii-1131305000.html
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единый день голосования - 2023, выборы-2018, крым, новости крыма, общество, центризбирком (цик рф)
Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК

ЦИК: в Крыму предварительно победу на выборах одержал кандидат-единоросс

08:12 11.09.2023 (обновлено: 08:41 11.09.2023)
 
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания по одномандатному округу №19. Как сообщается на сайте ЦИК России, наибольшее число голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Юрий Нестеренко.

По предварительным данным Центризбиркома, Нестеренко набрал 97 343 голоса избирателей или 68,71%. С большим отрывом за ним следует кандидат от "Справедливой России" Степан Кискин - 10 589 голосов или 7,47 процентов. Третье место по числу голосов - 10 472 (7,39%) - у кандидата от КПРФ Василия Саенко. Александр Туров ("Коммунисты России") и Дмитрий Фридман (ЛДПР) набрали 6,52% и 6,47% избирательских голосов соответственно.

© Центризбирком РФПредварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутатов в Госдуму в Крыму
Предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутатов в Госдуму в Крыму
© Центризбирком РФ
Ранее председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев сообщил, что на дополнительных выборах в Крыму голосование проходило в штатном режиме. По его словам, в девяти территориальных избирательных комиссиях и 254 участковых избиркомах использовались средства видеонаблюдения, в 106 – видеофиксация. Кроме того, были назначены 1618 наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты.
8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране прошли более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводились лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.
По итогам голосования изберут четырех депутатов Госдумы (в том числе одного – от Крыма), а также 26 глав субъектов, одного мэра, депутатов 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.
В четырех субъектах РФ прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Так, в Крыму состоялось голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Белогорский районы и часть Симферопольского.
Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.
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