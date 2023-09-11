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В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах
В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах - РИА Новости Крым, 11.09.2023
В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах
В Запорожской области по итогам обработки 100% протоколов предварительная явка на выборах составила порядка 70%. Об этом сообщил врио губернатора области... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T00:38
2023-09-11T00:38
2023-09-11T00:41
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
выборы
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политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области по итогам обработки 100% протоколов предварительная явка на выборах составила порядка 70%. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.По данным врио главы региона, за избирательным процессом наблюдали международные эксперты из ряда стран, в том числе США, Сербии, Германии, Аргентины – всего 12 наблюдателей.Он отметил, что киевский режим с ночи 10 сентября не прекращал попыток сорвать первое голосование в новом российском регионе. Главам и членам избирательных комиссий поступали угрозы, был совершен ряд DDos-атак, а в двух регионах дроны атаковали избирательные участки."Сегодня в 2.05 ночи два дрона атаковали избирательный участок в муниципальном округе Каменка-Днепровская и в городе Большая Белозерка, где был поврежден избирательный участок, но людей не было на месте – пострадали только оргтехника, стекла, двери. Но ничего у неонацистов не получилось, выборы прошли и все попытки навязывания "демократии" были пресечены", - отметил Балицкий.Ранее в Херсонской области по итогам обработки 100% протоколов сообщили, что на выборах в областную Думу региона прошли 36 депутатов. Мандаты достались членам партий "Елиная Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - за правду".Предварительные итоги явки подведены и в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы под пулями: как прошло голосование в ДонбассеКак прошли довыборы в Крыму – ИзбиркомВ Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу
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запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, выборы, единый день голосования - 2023, политика, общество, обстрелы всу, происшествия, новости
В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах
Балицкий: явка на выборах в Запорожской области составила порядка 70%
00:38 11.09.2023 (обновлено: 00:41 11.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области по итогам обработки 100% протоколов предварительная явка на выборах составила порядка 70%. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
"Могу с радостью констатировать, что выборы у нас состоялись. Явка в Запорожской области – порядка 70%. Проходит в Заксобрание у нас четыре партии. На первом месте "Единая Россия" с результатом более 83%. Также у нас второе место занимает ЛДПР, прошли и КПРФ, и "Справедливая Россия - за правду", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
По данным врио главы региона, за избирательным процессом наблюдали международные эксперты из ряда стран, в том числе США, Сербии, Германии, Аргентины – всего 12 наблюдателей.
Он отметил, что киевский режим с ночи 10 сентября не прекращал попыток сорвать первое голосование в новом российском регионе. Главам и членам избирательных комиссий поступали угрозы, был совершен ряд DDos-атак, а в двух регионах дроны атаковали избирательные участки.
"Сегодня в 2.05 ночи два дрона атаковали избирательный участок в муниципальном округе Каменка-Днепровская и в городе Большая Белозерка, где был поврежден избирательный участок, но людей не было на месте – пострадали только оргтехника, стекла, двери. Но ничего у неонацистов не получилось, выборы прошли и все попытки навязывания "демократии" были пресечены", - отметил Балицкий.
Ранее в Херсонской области по итогам обработки 100% протоколов
сообщили, что на выборах в областную Думу региона прошли 36 депутатов. Мандаты достались членам партий "Елиная Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - за правду".
Предварительные итоги явки подведены и в Донбассе
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