https://crimea.ria.ru/20230911/v-zaporozhskoy-oblasti-podveli-predvaritelnye-itogi-yavki-na-vyborakh-1131309103.html

В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах

В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах - РИА Новости Крым, 11.09.2023

В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах

В Запорожской области по итогам обработки 100% протоколов предварительная явка на выборах составила порядка 70%. Об этом сообщил врио губернатора области... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T00:38

2023-09-11T00:38

2023-09-11T00:41

запорожская область

евгений балицкий

новые регионы россии

выборы

единый день голосования - 2023

политика

общество

обстрелы всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131307576_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_925e3d4b7e63093e91e0c38eea1d1e9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области по итогам обработки 100% протоколов предварительная явка на выборах составила порядка 70%. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.По данным врио главы региона, за избирательным процессом наблюдали международные эксперты из ряда стран, в том числе США, Сербии, Германии, Аргентины – всего 12 наблюдателей.Он отметил, что киевский режим с ночи 10 сентября не прекращал попыток сорвать первое голосование в новом российском регионе. Главам и членам избирательных комиссий поступали угрозы, был совершен ряд DDos-атак, а в двух регионах дроны атаковали избирательные участки."Сегодня в 2.05 ночи два дрона атаковали избирательный участок в муниципальном округе Каменка-Днепровская и в городе Большая Белозерка, где был поврежден избирательный участок, но людей не было на месте – пострадали только оргтехника, стекла, двери. Но ничего у неонацистов не получилось, выборы прошли и все попытки навязывания "демократии" были пресечены", - отметил Балицкий.Ранее в Херсонской области по итогам обработки 100% протоколов сообщили, что на выборах в областную Думу региона прошли 36 депутатов. Мандаты достались членам партий "Елиная Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - за правду".Предварительные итоги явки подведены и в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы под пулями: как прошло голосование в ДонбассеКак прошли довыборы в Крыму – ИзбиркомВ Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, выборы, единый день голосования - 2023, политика, общество, обстрелы всу, происшествия, новости