https://crimea.ria.ru/20230910/v-khersonskoy-oblasti-podveli-itogi-vyborov-v-oblastnuyu-dumu-1131306491.html

В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу

В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу - РИА Новости Крым, 10.09.2023

В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу

Избирательная комиссия Херсонской области огласила итоги выборов в областную Думу региона по итогам обработки 100% протоколов. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T20:46

2023-09-10T20:46

2023-09-10T21:21

херсонская область

выборы

новые регионы россии

единый день голосования - 2023

марина захарова

общество

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131301647_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_88186fb034146972750bfaa207de2ceb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Херсонской области огласила итоги выборов в областную Думу региона по итогам обработки 100% протоколов. Согласно данным председателя регионального избиркома Марины Захаровой, выборы на территории области состоялись и признаны действительными.Так, "Единая Россия" получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, "Справедливая Россия - за правду" – один депутатский мандат. "Установить ,что в Херсонскую областную Думу первого созыва избрано 36 депутатов согласно прилагаемому списку", - заключила глава Избиркома области.По словам Захаровой, итоговая явка избирателей на выборах в Херсонскую областную Думу составила 65,36%.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликованы первые данные голосования на новых территориях РоссииВыборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосованииВ Херсонской области завершилось голосование

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, выборы, новые регионы россии, единый день голосования - 2023, марина захарова, общество, политика, новости