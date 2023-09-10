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В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу
В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу - РИА Новости Крым, 10.09.2023
В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу
Избирательная комиссия Херсонской области огласила итоги выборов в областную Думу региона по итогам обработки 100% протоколов. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T20:46
2023-09-10T21:21
херсонская область
выборы
новые регионы россии
единый день голосования - 2023
марина захарова
общество
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Херсонской области огласила итоги выборов в областную Думу региона по итогам обработки 100% протоколов. Согласно данным председателя регионального избиркома Марины Захаровой, выборы на территории области состоялись и признаны действительными.Так, "Единая Россия" получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, "Справедливая Россия - за правду" – один депутатский мандат. "Установить ,что в Херсонскую областную Думу первого созыва избрано 36 депутатов согласно прилагаемому списку", - заключила глава Избиркома области.По словам Захаровой, итоговая явка избирателей на выборах в Херсонскую областную Думу составила 65,36%.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликованы первые данные голосования на новых территориях РоссииВыборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосованииВ Херсонской области завершилось голосование
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Новости
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херсонская область, выборы, новые регионы россии, единый день голосования - 2023, марина захарова, общество, политика, новости
В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу

В Херсонской области огласили результаты выборов в областную Думу

20:46 10.09.2023 (обновлено: 21:21 10.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавершение голосования в Херсонской области
Завершение голосования в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Херсонской области огласила итоги выборов в областную Думу региона по итогам обработки 100% протоколов.
Согласно данным председателя регионального избиркома Марины Захаровой, выборы на территории области состоялись и признаны действительными.

"Признать результаты выборов действительными. Считать допущенными к распределению депутатских мандатов Херсонской областной Думы первого созыва списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, партия "Справедливая Россия - за правду", - сказала Захарова на итоговом брифинге.

Так, "Единая Россия" получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, "Справедливая Россия - за правду" – один депутатский мандат.
"Установить ,что в Херсонскую областную Думу первого созыва избрано 36 депутатов согласно прилагаемому списку", - заключила глава Избиркома области.
По словам Захаровой, итоговая явка избирателей на выборах в Херсонскую областную Думу составила 65,36%.
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Херсонская областьВыборыНовые регионы РоссииЕдиный день голосования - 2023Марина ЗахароваОбществоПолитикаНовости
 
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