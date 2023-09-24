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Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков
Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков
Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной, сообщает в... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T14:17
2023-09-24T14:17
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Донецкое, Запорожское, Краснолиманское направленияНа Донецком направлении ВС РФ отразили атаку в районе Веселого Донецкой Народной Республики и улучшили свое тактическое положение. Всего на данном направлении за сутки отражены четыре попытки штурма врага, противник потерял до 305-ти боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, американскую артсистему М777.На Запорожском направлении уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, БМП и три автомобиля, артустановки М109 Paladin и "Гвоздика", два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б".На Краснолиманском направлении отбиты две атаки штурмовиков ВСУ, уничтожено свыше полусотни украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.Южно-Донецкое, Купянское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери врага составили до 110-ти боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.На Купянском направлении уничтожены более 20-ти неонацистов, два автомобиля, самоходные артиллерийские установка "Акация" и Krab, полевой склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области.На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.Ранее сообщалось, что украинская армия в ходе "контрнаступления" потеряла свыше 4 000 военнослужащих за минувшую неделю, предприняв более полусотни безуспешных атак. Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на ХерсонщинеВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперацииРоссийские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом
https://crimea.ria.ru/20230923/lavrov-ssha-i-nato-otrabatyvali-stsenarii-yadernogo-udara-po-rf-na-ucheniyakh-1131624996.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков

Минобороны: российские военные за сутки отразили 6 атак ВСУ и уничтожили 560 боевиков

14:17 24.09.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Донецкое, Запорожское, Краснолиманское направления

На Донецком направлении ВС РФ отразили атаку в районе Веселого Донецкой Народной Республики и улучшили свое тактическое положение. Всего на данном направлении за сутки отражены четыре попытки штурма врага, противник потерял до 305-ти боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, американскую артсистему М777.
На Запорожском направлении уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, БМП и три автомобиля, артустановки М109 Paladin и "Гвоздика", два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б".
На Краснолиманском направлении отбиты две атаки штурмовиков ВСУ, уничтожено свыше полусотни украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

Южно-Донецкое, Купянское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении потери врага составили до 110-ти боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.
На Купянском направлении уничтожены более 20-ти неонацистов, два автомобиля, самоходные артиллерийские установка "Акация" и Krab, полевой склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области.
На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства "Партизан", а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового Херсонской области", - перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что украинская армия в ходе "контрнаступления" потеряла свыше 4 000 военнослужащих за минувшую неделю, предприняв более полусотни безуспешных атак.
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