https://crimea.ria.ru/20230924/armiya-rossii-pogasila-esche-shest-atak-vsu-unichtozheny-560-boevikov-1131630250.html

Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков

Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков

Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной, сообщает в... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T14:17

2023-09-24T14:17

2023-09-24T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ, в которых вражеская армия лишилась 560 боевиков, боевой техники, в том числе иностранной, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Донецкое, Запорожское, Краснолиманское направленияНа Донецком направлении ВС РФ отразили атаку в районе Веселого Донецкой Народной Республики и улучшили свое тактическое положение. Всего на данном направлении за сутки отражены четыре попытки штурма врага, противник потерял до 305-ти боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, американскую артсистему М777.На Запорожском направлении уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, БМП и три автомобиля, артустановки М109 Paladin и "Гвоздика", два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б".На Краснолиманском направлении отбиты две атаки штурмовиков ВСУ, уничтожено свыше полусотни украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.Южно-Донецкое, Купянское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери врага составили до 110-ти боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.На Купянском направлении уничтожены более 20-ти неонацистов, два автомобиля, самоходные артиллерийские установка "Акация" и Krab, полевой склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области.На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.Ранее сообщалось, что украинская армия в ходе "контрнаступления" потеряла свыше 4 000 военнослужащих за минувшую неделю, предприняв более полусотни безуспешных атак. Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на ХерсонщинеВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперацииРоссийские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом

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донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область