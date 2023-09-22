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ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации

ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.09.2023

ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях, за сутки противник потерял в зоне спецоперации около 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T17:09

2023-09-22T17:09

2023-09-22T17:09

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях, за сутки противник потерял в зоне спецоперации около 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Четыре атаки противник предпринял на Донецком направлении. Штурмовые группы ВСУ безуспешно пытались прорваться в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка в ДНР, потеряв до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.Еще две атаки были отражены ВС РФ на Краснолиманском направлении.Потери ВСУ здесь составили около 60 человек.Неудачными для ВСУ были действия и на Южно-Донецком направлении – под Елизаветовкой, Старомайорским и Новодонецким в ДНР, а также Приютным в Запорожской области, – где украинская армия была уменьшена еще почти на 110 человек.На Запорожском направлении российские подразделения поразили скопления живой силы и техники ВСУ под Работино и Вербовым, ликвидировав до 20 человек. Еще столько же враг потерял на Купянском направлении в районе Артемовки в ЛНР, а также Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области. На Херсонском направлении потери противника составили до 80 человек.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах, подытожили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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