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ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации
ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.09.2023
ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации
ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях, за сутки противник потерял в зоне спецоперации около 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T17:09
2023-09-22T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях, за сутки противник потерял в зоне спецоперации около 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Четыре атаки противник предпринял на Донецком направлении. Штурмовые группы ВСУ безуспешно пытались прорваться в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка в ДНР, потеряв до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.Еще две атаки были отражены ВС РФ на Краснолиманском направлении.Потери ВСУ здесь составили около 60 человек.Неудачными для ВСУ были действия и на Южно-Донецком направлении – под Елизаветовкой, Старомайорским и Новодонецким в ДНР, а также Приютным в Запорожской области, – где украинская армия была уменьшена еще почти на 110 человек.На Запорожском направлении российские подразделения поразили скопления живой силы и техники ВСУ под Работино и Вербовым, ликвидировав до 20 человек. Еще столько же враг потерял на Купянском направлении в районе Артемовки в ЛНР, а также Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области. На Херсонском направлении потери противника составили до 80 человек.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах, подытожили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии
ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации

Минобороны: ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации за сутки

17:09 22.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях, за сутки противник потерял в зоне спецоперации около 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Четыре атаки противник предпринял на Донецком направлении. Штурмовые группы ВСУ безуспешно пытались прорваться в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка в ДНР, потеряв до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.
Еще две атаки были отражены ВС РФ на Краснолиманском направлении.
"Умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районах населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", – уточнили в Минобороны.
Потери ВСУ здесь составили около 60 человек.
Неудачными для ВСУ были действия и на Южно-Донецком направлении – под Елизаветовкой, Старомайорским и Новодонецким в ДНР, а также Приютным в Запорожской области, – где украинская армия была уменьшена еще почти на 110 человек.
На Запорожском направлении российские подразделения поразили скопления живой силы и техники ВСУ под Работино и Вербовым, ликвидировав до 20 человек. Еще столько же враг потерял на Купянском направлении в районе Артемовки в ЛНР, а также Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области. На Херсонском направлении потери противника составили до 80 человек.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах, подытожили в Минобороны.
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