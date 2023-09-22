https://crimea.ria.ru/20230922/esche-106-udarov-vsu-usilili-obstrely-khersonskogo-levoberezhya-1131596925.html

Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья

Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья

ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, за сутки зафиксировано более 100 обстрелов, сообщают... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T13:16

2023-09-22T13:16

2023-09-22T13:16

херсонская область

новости сво

алешки

голая пристань

каховка

новая каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, за сутки зафиксировано более 100 обстрелов, сообщают экстренные службы региона.В течение дня 21 сентября украинские боевики 17 раз били по Алешкам, 12 – по Песчановке, десять – по Днепрянам, по девять прилетов зафиксировано в Голой Пристани и Корсунке, восемь в Солонцах, семь в Крынках.Сутками ранее ВСУ выпустили по Херсонской области более 100 снарядов из артиллерии. Накануне при обстреле Новой Каховки украинские снаряды повредили жилые дома и кладбище.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm ShadowМассированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненыхСнаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина

херсонская область

алешки

голая пристань

каховка

новая каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, алешки, голая пристань, каховка, новая каховка, обстрелы всу