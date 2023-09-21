https://crimea.ria.ru/20230921/vsu-strelyayut-po-novoy-kakhovke-povrezhdeny-doma-i-mogily-1131573833.html

ВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы

ВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы - РИА Новости Крым, 21.09.2023

ВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы

Гражданские объекты пострадали в результате обстрела ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T13:22

2023-09-21T13:22

2023-09-21T13:22

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новая каховка

херсонская область

происшествия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131573714_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_e37822bc5a1a861d65260fdd42fa5ab2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Гражданские объекты пострадали в результате обстрела ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы региона."В результате обстрела ВСУ в поселке городского типа Днепряны в доме № 35 по улице Новолагерская и в доме № 23 на улице Ушакова повреждены газовые трубы", - говорится в сообщении.Также от украинских снарядов пострадал дом № 46 по улице Ярошенко. В нем перебиты подводящие провода.Несколько прилетов зафиксировано на кладбище села Обрывка. В результате, по сообщению администрации Новокаховского городского округа, разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды. Воронки от разрыва боеприпасов видны на земле, между могилами.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядовНад Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm ShadowБолее 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины

новая каховка

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новая каховка, херсонская область, происшествия, новости сво