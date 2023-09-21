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ВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы
ВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы - РИА Новости Крым, 21.09.2023
ВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы
Гражданские объекты пострадали в результате обстрела ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T13:22
2023-09-21T13:22
2023-09-21T13:22
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новая каховка
херсонская область
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Гражданские объекты пострадали в результате обстрела ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы региона."В результате обстрела ВСУ в поселке городского типа Днепряны в доме № 35 по улице Новолагерская и в доме № 23 на улице Ушакова повреждены газовые трубы", - говорится в сообщении.Также от украинских снарядов пострадал дом № 46 по улице Ярошенко. В нем перебиты подводящие провода.Несколько прилетов зафиксировано на кладбище села Обрывка. В результате, по сообщению администрации Новокаховского городского округа, разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды. Воронки от разрыва боеприпасов видны на земле, между могилами.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядовНад Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm ShadowБолее 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новая каховка, херсонская область, происшествия, новости сво
ВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы
Обстрел Новой Каховки: украинские снаряды повредили жилые дома и кладбище
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Гражданские объекты пострадали в результате обстрела ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы региона.
"В результате обстрела ВСУ в поселке городского типа Днепряны в доме № 35 по улице Новолагерская и в доме № 23 на улице Ушакова повреждены газовые трубы", - говорится в сообщении.
Также от украинских снарядов пострадал дом № 46 по улице Ярошенко. В нем перебиты подводящие провода.
Несколько прилетов зафиксировано на кладбище села Обрывка. В результате, по сообщению администрации Новокаховского городского округа, разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды. Воронки от разрыва боеприпасов видны на земле, между могилами.
"Подобные обстрелы – это очередной акт террора против гражданского населения со стороны украинских вооруженных формирований, ведь ни вблизи кладбища, ни уж тем более на его территории нет военных объектов", - говорится в Telegram-канале администрации.
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