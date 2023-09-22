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ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ - РИА Новости Крым, 22.09.2023
ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили три радиолокационные станции и пять пунктов управления противника, перехватили десять ракет HIMARS и беспилотники ВСУ,... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T16:37
2023-09-22T16:37
2023-09-22T16:37
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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новости сво
пво
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himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили три радиолокационные станции и пять пунктов управления противника, перехватили десять ракет HIMARS и беспилотники ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено десять американских реактивных снарядов HIMARS , над населенными пунктами Луганской и Донецкой народных републик и Херсонской области сбиты 15 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов, 7035 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12027 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6488 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13301 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на СевастопольВСУ за сутки потеряли 600 боевиков в 16 безуспешных атакахРазрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), херсонская область, новости сво, пво, луганская народная республика (лнр), himars, потери всу
ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
ВС РФ уничтожили пункты управления ВСУ, перехватили 10 HIMARS и 15 дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили три радиолокационные станции и пять пунктов управления противника, перехватили десять ракет HIMARS и беспилотники ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"В районе Новопетровки Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16. В районах Серебрянки, Дружбы и Дылеевки Донецкой Народной Республики нанесено поражение пяти пунктам управления бригад ВСУ, терробороны и нацгвардии Украины", - сказано в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено десять американских реактивных снарядов HIMARS , над населенными пунктами Луганской и Донецкой народных републик и Херсонской области сбиты 15 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов, 7035 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12027 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6488 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13301 единица специальной военной автомобильной техники.
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