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ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ

ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ - РИА Новости Крым, 22.09.2023

ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили три радиолокационные станции и пять пунктов управления противника, перехватили десять ракет HIMARS и беспилотники ВСУ,... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T16:37

2023-09-22T16:37

2023-09-22T16:37

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

новости сво

пво

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himars

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили три радиолокационные станции и пять пунктов управления противника, перехватили десять ракет HIMARS и беспилотники ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено десять американских реактивных снарядов HIMARS , над населенными пунктами Луганской и Донецкой народных републик и Херсонской области сбиты 15 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов, 7035 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12027 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6488 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13301 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на СевастопольВСУ за сутки потеряли 600 боевиков в 16 безуспешных атакахРазрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), херсонская область, новости сво, пво, луганская народная республика (лнр), himars, потери всу