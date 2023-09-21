https://crimea.ria.ru/20230921/vsu-za-sutki-poteryali-600-boevikov-v-16-bezuspeshnykh-atakakh-1131583336.html

ВСУ за сутки потеряли 600 боевиков в 16 безуспешных атаках

ВСУ за сутки потеряли 600 боевиков в 16 безуспешных атаках - РИА Новости Крым, 21.09.2023

ВСУ за сутки потеряли 600 боевиков в 16 безуспешных атаках

ВСУ предприняли 16 безуспешных атак и потеряли еще 600 боевиков за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T16:08

2023-09-21T16:08

2023-09-21T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли 16 безуспешных атак и потеряли еще 600 боевиков за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Еще около 100 боевиков ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении. Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии поразили украинские подразделения в районе Пречистовки ДНР, а также отразили атаку в районе Приютного Запорожской области. Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО "Ураган", самоходка "Гвоздика", боевая бронемашина и четыре автомобиля противника.На Запорожском направлении российские военные отразили две атаки 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ в районе Новопокровки и Работино Запорожской области. Также нанесено поражение скоплению живой силы 46-й аэромобильной бригады ВСУ под Вербовым Запорожской области.Уничтожена БМП Bradley, две артиллерийские системы М777 производства США, орудие М119 производства США, три гаубицы "Д-30" и три автомобиля. ВСУ потеряли до 50 боевиков убитыми и ранеными.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск уничтожили самоходку М109 Paladin производства США и два автомобиля в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Противник потерял до 20 боевиков.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Шипиловки ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Григоровки и Торского ДНР, а также Серебрянского лесничества.На Херсонском направлении уничтожена гаубица М777 производства США, потери противника превысили 45 украинских боевиков. В районе Калиново ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Кроме того, на острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны.

https://crimea.ria.ru/20230921/pyat-krylatykh-raket-storm-shadow-sbity-sistemami-pvo--minoborony-1131580206.html

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