https://crimea.ria.ru/20230923/schet-na-tysyachi-vsu-poteryali-bolee-4000-boevikov-za-nedelyu-1131618955.html

Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю

Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю

Украинская армия в ходе "контрнаступления" потеряла свыше 4 000 военнослужащих за минувшую неделю, предприняв более полусотни безуспешных атак. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T15:39

2023-09-23T15:39

2023-09-23T15:39

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

новости сво

клещеевка

авдеевка

марьинка (город в днр)

запорожская область

работино

луганская народная республика (лнр)

купянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия в ходе "контрнаступления" потеряла свыше 4 000 военнослужащих за минувшую неделю, предприняв более полусотни безуспешных атак. Об этом сообщили в Минобороны России.Только на Донецком направлении потери ВСУ превысили 1455 военнослужащих. За неделю российские подразделения отразили здесь 28 атак, предпринятых штурмовиками 53-й и 110-й механизированных бригад, а также 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригады ВСУ под Клещеевкой, Авдеевкой и Марьинкой в ДНР. На Южно-Донецком направлении ВС РФ в течение недели отразили 5 атак, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники. Потери ВСУ здесь превысили 950 человек.На Запорожском направлении отражены 8 атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ под Работино и Вербовым в Запорожской области. В результате уничтожено более 515 украинских боевиков.На Краснолиманском направлении ВСУ 15 раз предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск подразделениями 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназа ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское в ДНР, а также под н. п. Червоная Диброва в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. В ходе боев противник потерял здесь около 435 военнослужащих.На Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения 14-й, 30-й и 32-й механизированных бригад, а также 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, ликвидировав свыше 215-ти боевиков.Кроме того, на Херсонском направлении противник потерял около 445 человек в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, добавили в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым: ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти

донецкая народная республика (днр)

клещеевка

авдеевка

марьинка (город в днр)

запорожская область

работино

луганская народная республика (лнр)

купянск

харьковская область

херсонская область

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