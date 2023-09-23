https://crimea.ria.ru/20230923/schet-na-tysyachi-vsu-poteryali-bolee-4000-boevikov-za-nedelyu-1131618955.html
Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
Украинская армия в ходе "контрнаступления" потеряла свыше 4 000 военнослужащих за минувшую неделю, предприняв более полусотни безуспешных атак. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T15:39
2023-09-23T15:39
2023-09-23T15:39
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
клещеевка
авдеевка
марьинка (город в днр)
запорожская область
работино
луганская народная республика (лнр)
купянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия в ходе "контрнаступления" потеряла свыше 4 000 военнослужащих за минувшую неделю, предприняв более полусотни безуспешных атак. Об этом сообщили в Минобороны России.Только на Донецком направлении потери ВСУ превысили 1455 военнослужащих. За неделю российские подразделения отразили здесь 28 атак, предпринятых штурмовиками 53-й и 110-й механизированных бригад, а также 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригады ВСУ под Клещеевкой, Авдеевкой и Марьинкой в ДНР. На Южно-Донецком направлении ВС РФ в течение недели отразили 5 атак, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники. Потери ВСУ здесь превысили 950 человек.На Запорожском направлении отражены 8 атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ под Работино и Вербовым в Запорожской области. В результате уничтожено более 515 украинских боевиков.На Краснолиманском направлении ВСУ 15 раз предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск подразделениями 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназа ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское в ДНР, а также под н. п. Червоная Диброва в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. В ходе боев противник потерял здесь около 435 военнослужащих.На Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения 14-й, 30-й и 32-й механизированных бригад, а также 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, ликвидировав свыше 215-ти боевиков.Кроме того, на Херсонском направлении противник потерял около 445 человек в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, добавили в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым: ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти
донецкая народная республика (днр)
клещеевка
авдеевка
марьинка (город в днр)
запорожская область
работино
луганская народная республика (лнр)
купянск
харьковская область
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, клещеевка, авдеевка, марьинка (город в днр), запорожская область, работино, луганская народная республика (лнр), купянск, харьковская область, херсонская область
Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли более 4 тысяч боевиков за неделю в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия в ходе "контрнаступления" потеряла свыше 4 000 военнослужащих за минувшую неделю, предприняв более полусотни безуспешных атак. Об этом сообщили в Минобороны России.
Только на Донецком направлении потери ВСУ превысили 1455 военнослужащих. За неделю российские подразделения отразили здесь 28 атак, предпринятых штурмовиками 53-й и 110-й механизированных бригад, а также 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригады ВСУ под Клещеевкой, Авдеевкой и Марьинкой в ДНР.
На Южно-Донецком направлении ВС РФ в течение недели отразили 5 атак, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники. Потери ВСУ здесь превысили 950 человек.
"В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности", – рассказали в Минобороны.
На Запорожском направлении отражены 8 атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ под Работино и Вербовым в Запорожской области. В результате уничтожено более 515 украинских боевиков.
На Краснолиманском направлении ВСУ 15 раз предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск подразделениями 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназа ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское в ДНР, а также под н. п. Червоная Диброва в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. В ходе боев противник потерял здесь около 435 военнослужащих.
На Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения 14-й, 30-й и 32-й механизированных бригад, а также 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, ликвидировав свыше 215-ти боевиков.
Кроме того, на Херсонском направлении противник потерял около 445 человек в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, добавили в ведомстве.
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