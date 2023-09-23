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В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти
В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти - РИА Новости Крым, 23.09.2023
В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти
В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры, об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T11:14
2023-09-23T11:14
2023-09-23T11:14
днепропетровск
украина
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры, об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Также, по его словам, в Новоалександровской сельской общине района поражены объекты обслуживания транспорта, а в Никопольском районе – газопровод. Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщал ряд украинских СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ
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РИА Новости Крым
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днепропетровск, украина, взрыв, новости
В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти
Власти Днепропетровска сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры