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В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти
В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти - РИА Новости Крым, 23.09.2023
В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти
В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры, об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T11:14
2023-09-23T11:14
днепропетровск
украина
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры, об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Также, по его словам, в Новоалександровской сельской общине района поражены объекты обслуживания транспорта, а в Никопольском районе – газопровод. Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщал ряд украинских СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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днепропетровск, украина, взрыв, новости
В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти

Власти Днепропетровска сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры

11:14 23.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры, об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"…повредили объект критической инфраструктуры Днепра (Днепропетровска – ред.)", – сообщил Лысак в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, в Новоалександровской сельской общине района поражены объекты обслуживания транспорта, а в Никопольском районе – газопровод.
Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщал ряд украинских СМИ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ
 
ДнепропетровскУкраинаВзрывНовости
 
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