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ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине
ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 23.09.2023
ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине
ВС РФ высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования нанесли 12 групповых ударов по знаковым военным объектам Украины, среди которых... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T13:39
2023-09-23T13:39
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования нанесли 12 групповых ударов по знаковым военным объектам Украины, среди которых предприятия по ремонту авиационной и бронетанковой техники, склады с иностранным вооружением, а также центры разведки и пункты размещения иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что удары наносились в период с 17 по 23 сентября.В результате была уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Украине Западом, отметили в Минобороны.Кроме того, снижены возможности для ремонта и восстановления вражеской техники, таким образом противнику нанесен значительный ущерб в системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – властиРазрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности УкраиныВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
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армия и флот, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине

13:39 23.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования нанесли 12 групповых ударов по знаковым военным объектам Украины, среди которых предприятия по ремонту авиационной и бронетанковой техники, склады с иностранным вооружением, а также центры разведки и пункты размещения иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженными Силами Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами нанесено 12 групповых ударов по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников", – говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что удары наносились в период с 17 по 23 сентября.
В результате была уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Украине Западом, отметили в Минобороны.
Кроме того, снижены возможности для ремонта и восстановления вражеской техники, таким образом противнику нанесен значительный ущерб в системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.
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