https://crimea.ria.ru/20230923/vs-rf-nanesli-12-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-na-ukraine-1131618406.html

ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине

ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 23.09.2023

ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине

ВС РФ высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования нанесли 12 групповых ударов по знаковым военным объектам Украины, среди которых... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T13:39

2023-09-23T13:39

2023-09-23T13:39

армия и флот

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новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования нанесли 12 групповых ударов по знаковым военным объектам Украины, среди которых предприятия по ремонту авиационной и бронетанковой техники, склады с иностранным вооружением, а также центры разведки и пункты размещения иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что удары наносились в период с 17 по 23 сентября.В результате была уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Украине Западом, отметили в Минобороны.Кроме того, снижены возможности для ремонта и восстановления вражеской техники, таким образом противнику нанесен значительный ущерб в системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – властиРазрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности УкраиныВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу