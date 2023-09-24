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Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом
Российские системы ПВО сбили украинский вертолет МИ-8, одиннадцать крылатых ракет западного производства и 15 беспилотников враге, сообщает в воскресенье... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T13:52
2023-09-24T13:52
2023-09-24T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили украинский вертолет МИ-8, одиннадцать крылатых ракет западного производства и 15 беспилотников враге, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, за сутки перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Также российские военные уничтожили 15 вражеских беспилотников над населенными пунктами в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Армия России также поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе херсонского Берислава, разбила узел связи возле донецкого Часова Яря, живую силу и военную технику противника в 109-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 477 самолетов, 250 вертолетов, 7 082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 104 танка и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 397 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на ХерсонщинеСчет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
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Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом
Минобороны: ВС России сбили украинский вертолет Ми-8, 11 крылатых ракет и 15 дронов
13:52 24.09.2023 (обновлено: 13:53 24.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили украинский вертолет МИ-8, одиннадцать крылатых ракет западного производства и 15 беспилотников враге, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в Клещеевке Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, за сутки перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Также российские военные уничтожили 15 вражеских беспилотников над населенными пунктами в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Армия России также поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе херсонского Берислава, разбила узел связи возле донецкого Часова Яря, живую силу и военную технику противника в 109-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 477 самолетов, 250 вертолетов, 7 082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 104 танка и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 397 единиц специальной военной автомобильной техники.
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