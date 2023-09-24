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"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине
"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине - РИА Новости Крым, 24.09.2023
"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине
За прошедшие сутки в результате работы бойцов российского подразделения "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении еще 35 боевиков убитыми и ранеными,... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T10:11
2023-09-24T10:11
2023-09-24T10:11
херсонская область
группировка войск "днепр"
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в результате работы бойцов российского подразделения "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении еще 35 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены вооружения, автомобильная техника и склад с горючим, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ: трое боевиков убиты, пять получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожены склад ГСМ, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, трое военнослужащих ВСУ. Еще четверо ранены."На Каховском направлении уничтожены место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери противника составили девять военнослужащих ВСУ убитыми, одиннадцать - ранеными. Две единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказано в сообщении.Сутками ранее ВСУ потеряли в Херсонской области еще более полусотни боевиков.В Минобороны сообщили, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.При этом только на Херсонском направлении ликвидированы около 445 человек в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, добавили в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - МинобороныВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной ХерсонщинеГруппировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине
Группа "Днепр" ликвидировала на Херсонском фронте еще 35 боевиков и склад с горючим
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в результате работы бойцов российского подразделения "Днепр" противник потерял на Херсонском направлении еще 35 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены вооружения, автомобильная техника и склад с горючим, сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ: трое боевиков убиты, пять получили ранения различной степени тяжести.
На Херсонском направлении уничтожены склад ГСМ, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, трое военнослужащих ВСУ. Еще четверо ранены.
"На Каховском направлении уничтожены место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери противника составили девять военнослужащих ВСУ убитыми, одиннадцать - ранеными. Две единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказано в сообщении.
Сутками ранее ВСУ потеряли в Херсонской области
еще более полусотни боевиков.
В Минобороны сообщили, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю
превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.
При этом только на Херсонском направлении ликвидированы около 445 человек в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, добавили в ведомстве.
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