https://crimea.ria.ru/20230924/vsu-vypustili-esche-80-snaryadov-po-mirnoy-khersonschine-1131627544.html

ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине

ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 24.09.2023

ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине

ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущено 80 снарядов из ствольной... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T09:27

2023-09-24T09:27

2023-09-24T09:44

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

алешки

каховка

новая каховка

днепряны

голая пристань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131014819_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_171f912924937248001aa687d573f618.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущено 80 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.За минувший день украинские боевики 17 раз били по Казачьим лагерям, восемь - по Подстепному, по семь прилетов зафиксировано в Голой Пристани и Днепрянах, шесть - в Старой Збруевке, пять - в Песчановке.ВСУ не прекращают обстрелов левобережья Херсонской области ни на один день. Сутками ранее боевики около 100 раз обстреляли города и села левобережья Херсонщины.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - КремльВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыКиев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

днепряны

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алешки, каховка, новая каховка, днепряны, голая пристань