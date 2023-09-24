https://crimea.ria.ru/20230924/vsu-vypustili-esche-80-snaryadov-po-mirnoy-khersonschine-1131627544.html
ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине
ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 24.09.2023
ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине
ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущено 80 снарядов из ствольной... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T09:27
2023-09-24T09:27
2023-09-24T09:44
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
алешки
каховка
новая каховка
днепряны
голая пристань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущено 80 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.За минувший день украинские боевики 17 раз били по Казачьим лагерям, восемь - по Подстепному, по семь прилетов зафиксировано в Голой Пристани и Днепрянах, шесть - в Старой Збруевке, пять - в Песчановке.ВСУ не прекращают обстрелов левобережья Херсонской области ни на один день. Сутками ранее боевики около 100 раз обстреляли города и села левобережья Херсонщины.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - КремльВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыКиев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо
херсонская область
алешки
каховка
новая каховка
днепряны
голая пристань
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алешки, каховка, новая каховка, днепряны, голая пристань
ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине
ВСУ за сутки 80 раз били по мирным городам и селам левобережья Херсонской области
09:27 24.09.2023 (обновлено: 09:44 24.09.2023)