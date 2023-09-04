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Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ
Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ
Боевые вертолеты Центрального военного округа РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Боевые вертолеты Центрального военного округа РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.Российские военные летчики выполнили маневр на предельно низкой высоте, огибая рельеф местности для обхода средств ПВО противника.После уничтожения цели экипажи ударных вертолетов выполнили противоогневой маневр и вернулись на аэродром базирования.В воскресенье в Минобороны сообщили об уничтожении в Донецкой Народной Республике пяти складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункта временной дислокации военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном мореВ ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсиейЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, харьковская область, луганская народная республика (лнр)
Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ

Российские Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

09:01 04.09.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Боевые вертолеты Центрального военного округа РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
Российские военные летчики выполнили маневр на предельно низкой высоте, огибая рельеф местности для обхода средств ПВО противника.
"Экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ. Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта противника осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами", - уточняется в сообщении оборонного ведомства.
После уничтожения цели экипажи ударных вертолетов выполнили противоогневой маневр и вернулись на аэродром базирования.
В воскресенье в Минобороны сообщили об уничтожении в Донецкой Народной Республике пяти складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункта временной дислокации военнослужащих противника.
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