https://crimea.ria.ru/20230904/rossiyskie-boevye-vertolety-razbili-opornyy-punkt-vsu-1131141243.html

Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ

Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ

Боевые вертолеты Центрального военного округа РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T09:01

2023-09-04T09:01

2023-09-04T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Боевые вертолеты Центрального военного округа РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.Российские военные летчики выполнили маневр на предельно низкой высоте, огибая рельеф местности для обхода средств ПВО противника.После уничтожения цели экипажи ударных вертолетов выполнили противоогневой маневр и вернулись на аэродром базирования.В воскресенье в Минобороны сообщили об уничтожении в Донецкой Народной Республике пяти складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункта временной дислокации военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном мореВ ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсиейЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму

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