https://crimea.ria.ru/20230926/voyska-yuvo-poluchat-bolee-5-tysyach-edinits-vooruzheniy-v-etom-godu--shoygu-1131668491.html

Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – Шойгу

Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – Шойгу

Соединения и воинские части Южного военного округа до конца года получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T13:31

2023-09-26T13:31

2023-09-26T13:31

сергей шойгу

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Соединения и воинские части Южного военного округа до конца года получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Шойгу также отметил, что с начала года количество офицеров в ЮВО увеличилось на 11 тысяч человек, а военнослужащих по контракту – на 30 тысяч.Министр также добавил, что боевой потенциал Воздушно-десантных войск РФ до конца этого года вырастет в 1,3 раза, а огневые возможности увеличатся на 20%.Он уточнил, что с начала года в соединения и воинские части ВДВ поступило более двух тысяч единиц техники и 5,5 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем.Шойгу добавил, что в этом году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии, завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.Кроме того, до конца года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ, завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада.Ранее индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщил, что оборонные предприятия госкорпорации объемы выпуска ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО выросли от двух до десяти раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – экспертКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво