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Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – Шойгу
Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – Шойгу
Соединения и воинские части Южного военного округа до конца года получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T13:31
2023-09-26T13:31
сергей шойгу
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Соединения и воинские части Южного военного округа до конца года получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Шойгу также отметил, что с начала года количество офицеров в ЮВО увеличилось на 11 тысяч человек, а военнослужащих по контракту – на 30 тысяч.Министр также добавил, что боевой потенциал Воздушно-десантных войск РФ до конца этого года вырастет в 1,3 раза, а огневые возможности увеличатся на 20%.Он уточнил, что с начала года в соединения и воинские части ВДВ поступило более двух тысяч единиц техники и 5,5 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем.Шойгу добавил, что в этом году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии, завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.Кроме того, до конца года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ, завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада.Ранее индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщил, что оборонные предприятия госкорпорации объемы выпуска ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО выросли от двух до десяти раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – экспертКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво
Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – Шойгу

Шойгу: войска Южного военного округа получат 5,5 тысячи единиц вооружений в этом году

13:31 26.09.2023
 
© Министерство обороны РФЗаседание Коллегии Минобороны России
Заседание Коллегии Минобороны России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Соединения и воинские части Южного военного округа до конца года получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысячи единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры", – сказал руководитель ведомства в ходе заседания коллегии Минобороны.

Шойгу также отметил, что с начала года количество офицеров в ЮВО увеличилось на 11 тысяч человек, а военнослужащих по контракту – на 30 тысяч.
Министр также добавил, что боевой потенциал Воздушно-десантных войск РФ до конца этого года вырастет в 1,3 раза, а огневые возможности увеличатся на 20%.
Он уточнил, что с начала года в соединения и воинские части ВДВ поступило более двух тысяч единиц техники и 5,5 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем.
Шойгу добавил, что в этом году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии, завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.
Кроме того, до конца года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ, завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада.
Ранее индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщил, что оборонные предприятия госкорпорации объемы выпуска ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО выросли от двух до десяти раз.
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