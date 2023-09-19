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"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения
"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения - РИА Новости Крым, 19.09.2023
"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения
В России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T10:22
2023-09-19T10:39
россия
ростех
военно-промышленный комплекс (впк)
оборонно-промышленный комплекс россии
вооруженные силы россии
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО. Кроме того, создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва". Об этом сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника, который в России отмечают 19 сентября.Снаряды нового поколения для "Мальвы"Заводы "Ростеха" работают над производством снарядов нового поколения, в том числе управляемых, для самоходной гаубицы "Мальва". Такие снаряды дадут российской армии превосходство над вражеской артиллерией западного образца."Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - цитирует Оздоева РИА Новости.Ракеты для комплекса "Кинжал""Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз, по некоторым видам – в десятки раз. Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения", - сообщил он.Кроме того, Оздоев отметил, что предприятие наращивает выпуск ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь". В стране стали больше производить авиабомб, снарядов для артиллерии и танков.По словам специалиста, поставки техники идут на фронт непрерывно, согласно графику, одобренному военным ведомством. Оборонные предприятия страны работают в круглосуточном режиме.Боеприпасы для "Ланцета" и "Куба"Отдельно Оздоев отметил значительный рост производства высокоточного оружия.Так, по его словам, "Калашников", введя в строй дополнительные мощности, планирует вдвое увеличить выпуск ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь", зенитных управляемых ракет 9М333.Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения, в том числе танков, БТР, БМП и беспилотников.Ранее в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – экспертКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
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РИА Новости Крым
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россия, ростех, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, новости, безопасность
"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения

"Ростех" наращивает производство высокоточных ракет и создает новое поколение боеприпасов

10:22 19.09.2023 (обновлено: 10:39 19.09.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО. Кроме того, создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва". Об этом сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника, который в России отмечают 19 сентября.

Снаряды нового поколения для "Мальвы"

Заводы "Ростеха" работают над производством снарядов нового поколения, в том числе управляемых, для самоходной гаубицы "Мальва". Такие снаряды дадут российской армии превосходство над вражеской артиллерией западного образца.
"Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - цитирует Оздоева РИА Новости.

Ракеты для комплекса "Кинжал"

"Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз, по некоторым видам – в десятки раз. Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения", - сообщил он.
Кроме того, Оздоев отметил, что предприятие наращивает выпуск ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь". В стране стали больше производить авиабомб, снарядов для артиллерии и танков.
По словам специалиста, поставки техники идут на фронт непрерывно, согласно графику, одобренному военным ведомством. Оборонные предприятия страны работают в круглосуточном режиме.

Боеприпасы для "Ланцета" и "Куба"

Отдельно Оздоев отметил значительный рост производства высокоточного оружия.
Так, по его словам, "Калашников", введя в строй дополнительные мощности, планирует вдвое увеличить выпуск ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь", зенитных управляемых ракет 9М333.

"Кроме того, расширены возможности производства БПЛА, благодаря чему кратно увеличится выпуск таких моделей, как "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион" и другие", - уточнил он.

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения, в том числе танков, БТР, БМП и беспилотников.
Ранее в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России.
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