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"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения

"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения - РИА Новости Крым, 19.09.2023

"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения

В России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T10:22

2023-09-19T10:22

2023-09-19T10:39

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО. Кроме того, создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва". Об этом сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника, который в России отмечают 19 сентября.Снаряды нового поколения для "Мальвы"Заводы "Ростеха" работают над производством снарядов нового поколения, в том числе управляемых, для самоходной гаубицы "Мальва". Такие снаряды дадут российской армии превосходство над вражеской артиллерией западного образца."Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - цитирует Оздоева РИА Новости.Ракеты для комплекса "Кинжал""Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз, по некоторым видам – в десятки раз. Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения", - сообщил он.Кроме того, Оздоев отметил, что предприятие наращивает выпуск ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь". В стране стали больше производить авиабомб, снарядов для артиллерии и танков.По словам специалиста, поставки техники идут на фронт непрерывно, согласно графику, одобренному военным ведомством. Оборонные предприятия страны работают в круглосуточном режиме.Боеприпасы для "Ланцета" и "Куба"Отдельно Оздоев отметил значительный рост производства высокоточного оружия.Так, по его словам, "Калашников", введя в строй дополнительные мощности, планирует вдвое увеличить выпуск ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь", зенитных управляемых ракет 9М333.Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения, в том числе танков, БТР, БМП и беспилотников.Ранее в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – экспертКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, новости, безопасность