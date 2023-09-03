https://crimea.ria.ru/20230903/rossiyskomu-vpk-nuzhno-proizvodit-bolshe-malogabaritnoy-tekhniki--ekspert-1131055463.html
Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт
Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт
Опыт специальной военной операции показывает, что для успешного ведения войны в современных условиях необходимо брать курс на уменьшение размеров бронированной... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T11:40
2023-09-03T11:40
2023-09-03T11:40
радио "спутник в крыму"
оружие
вооруженные силы россии
армия и флот
алексей живов
мнения
новости сво
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Опыт специальной военной операции показывает, что для успешного ведения войны в современных условиях необходимо брать курс на уменьшение размеров бронированной и другой боевой техники. Именно этому направлению российским военным инженерам следует уделить особое внимание. Такое мнение высказал военный волонтер, публицист и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму"."Современная война вновь стала миниатюрной. Когда вы попадаете на передний край зоны СВО, за вами одновременно наблюдает большое количество камер и глаз. Любая громоздкая техника большого размера становится заметной. Все РЭБы, РЭРы с большими антеннами и другими демаскирующими предметами, массивная бронетехника с высоким профилем в зоне СВО мгновенно попадают в зону риска. В условиях постоянного видеонаблюдения, не только за линией фронта, но и за всем ближайшим тылом, такие массивные машины не имеют никакого смысла", - считает эксперт.По мнению Живова, в отечественном ВПК есть соответствующие наработки, но их пока недостаточно. При этом, по его словам, в арсенале Вооруженных сил РФ образцы старой военной техники, которые очень хорошо подходят для выполнения современных боевых задач. В их числе волонтер выделил БМП-2М с модулем "Бережок", куда входят 30-миллиметровая автоматическая пушка, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17 и четыре противотанковых ракетных комплекса "Корнет".Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине >>"Хотя эта машина не так хорошо защищена от мин, с учетом ее малозаметности на ней можно выполнить больше боевых задач, чем на новых массивных бронеавтомобилях. Нам нужно больше миниатюрных решений", - убежден Живов."Сейчас задача нашей промышленности – делать ланцетоподобные ударные беспилотники различного размера в различных исполнениях, и делать их как можно больше, потому что они буквально меняют картину войны", - подчеркнул военный волонтер.В целом, как отмечают эксперты, в ходе специальной военной операции свои лучшие качества продемонстрировала почти вся российская техника. При этом самолеты "Су-30" и "Су-35", вертолеты "Ка-52", беспилотники "Ланцет" и "Орлан", танки "Т-90М", ракеты "Кинжал" и Х-22, а также отличная работа российских саперов доставляют больше всего проблем вооруженным силам Украины (ВСУ).Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных системМедведев объяснил, почему российские ракеты не закончатсяПочему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя
https://crimea.ria.ru/20230815/net-nichego-neuyazvimogo-dlya-rossiyskogo-oruzhiya--shoygu-o-tekhnike-nato-1130742694.html
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оружие, вооруженные силы россии, армия и флот, алексей живов, мнения, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк)
Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт
Эксперт Живов: российский ВПК должен уделить внимание уменьшению габаритов военной техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Опыт специальной военной операции показывает, что для успешного ведения войны в современных условиях необходимо брать курс на уменьшение размеров бронированной и другой боевой техники. Именно этому направлению российским военным инженерам следует уделить особое внимание. Такое мнение высказал военный волонтер, публицист и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Современная война вновь стала миниатюрной. Когда вы попадаете на передний край зоны СВО, за вами одновременно наблюдает большое количество камер и глаз. Любая громоздкая техника большого размера становится заметной. Все РЭБы, РЭРы с большими антеннами и другими демаскирующими предметами, массивная бронетехника с высоким профилем в зоне СВО мгновенно попадают в зону риска. В условиях постоянного видеонаблюдения, не только за линией фронта, но и за всем ближайшим тылом, такие массивные машины не имеют никакого смысла", - считает эксперт.
По мнению Живова, в отечественном ВПК есть соответствующие наработки, но их пока недостаточно. При этом, по его словам, в арсенале Вооруженных сил РФ образцы старой военной техники, которые очень хорошо подходят для выполнения современных боевых задач. В их числе волонтер выделил БМП-2М с модулем "Бережок", куда входят 30-миллиметровая автоматическая пушка, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17 и четыре противотанковых ракетных комплекса "Корнет".
"Хотя эта машина не так хорошо защищена от мин, с учетом ее малозаметности на ней можно выполнить больше боевых задач, чем на новых массивных бронеавтомобилях. Нам нужно больше миниатюрных решений", - убежден Живов.
Это, по словам аналитика, касается и беспилотной авиации. В этой области российский военно-промышленный комплекс в последнее время сделал очень большой шаг вперед. В частности, БПЛА "Ланцет" показал высокую эффективность в зоне спецоперации. Так, по статистике, из 500 попаданий "Ланцетами" порядка 380 единиц техники противника выведено из строя.
"Сейчас задача нашей промышленности – делать ланцетоподобные ударные беспилотники различного размера в различных исполнениях, и делать их как можно больше, потому что они буквально меняют картину войны", - подчеркнул военный волонтер.
В целом, как отмечают эксперты
, в ходе специальной военной операции свои лучшие качества продемонстрировала почти вся российская техника. При этом самолеты "Су-30" и "Су-35", вертолеты "Ка-52", беспилотники "Ланцет" и "Орлан", танки "Т-90М", ракеты "Кинжал" и Х-22, а также отличная работа российских саперов доставляют больше всего проблем вооруженным силам Украины (ВСУ).
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