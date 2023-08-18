https://crimea.ria.ru/20230818/roga-i-kopyta-zachem-zelenskomu-forum-oboronnykh-industriy-na-ukraine-1130804769.html
Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине
Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине
Главное достижение оборонно-промышленного комплекса Украины – пластиковые копыта-миноступы, остальное – советские разработки и западное вооружение, которое... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T19:11
2023-08-18T19:11
2023-08-18T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главное достижение оборонно-промышленного комплекса Украины – пластиковые копыта-миноступы, остальное – советские разработки и западное вооружение, которое будет уничтожено российской армией, потому любые заявления Киева о развитии отрасли – желание выпросить у Запада что-то еще. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя заявление Киева о подготовке к международному форуму оборонных индустрий, на котором Украина намерена показать свои разработки. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам проведенного им расширенного заседания с правительством и ведомствами, в том числе Минобороны, Украина начинает готовиться к форуму оборонных индустрий, который запланирован на осень. По его словам, событие соберет украинских и зарубежных производителей и впервые будет таким масштабным. "Форум планируем как первую фиксацию достижений нашего оборонно-промышленного комплекса. Продемонстрировать то, что у умеем мы. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в том числе через создание новых производств через локализацию с партнерами", – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. Подобное заявление – попытка выдать желаемое за действительное: у Украины нет никаких оборонных технологий, говорит Виктор Литовкин. Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о строительстве на Украине завода по производству танков. Отмечалось, что предприятие в год будет способно производить до 400 танков и прочей боевой техники и боеприпасов к ней. По словам Литовкина, ни этот, ни какой другой завод не успеет запуститься. "Заключено соглашение о возрождении украинской оборонной промышленности на 200 млн долларов, ну что ж, пускай. Как они могут ее возрождать, если они воюют? Все заводы будут подвержены ударам наших крылатых и баллистических ракет. Все, что еще осталось, мы уже сегодня благополучно уничтожаем", – отметил эксперт. Тем не менее, все это не исключает возможности, что форум оборонных индустрий на Украине будет проведен, добавил Литовкин. Только не в том формате, в котором желает представить это публике Киев: никто ничего специально "для экспозиции" сюда с Запада не привезет: у них есть вооружение уже оттуда – вот возьмут одну пушку и поставят красиво", считает Литовкин. Ранее в Киеве сообщали, что военнослужащие ВСУ испытывают серьезные трудности не только из-за атак российской авиации, но и из-за оборудованных ВС РФ минных полей, которые тормозят контрнаступление. Противник теряет до 30% личного состава при прохождении таких препятствий. Позже стало известно, что в украинской армии изобрели приспособление для преодоления минных заграждений – миноступы: четырехконечные, копытообразные "насадки" из пластика, которые крепятся к берцам саперов, их создают по частям, печатая на 3D принтере.Читайте также на РИА Новости Крым: Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотников США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов
https://crimea.ria.ru/20230817/provereno-v-boyu-kakoe-oruzhie-rossii-sozdaet-naibolshie-problemy-dlya-vsu-1130775020.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский (президент украины), украина, новости сво, оружие, поставки западного оружия украине, в мире, мнения, виктор литовкин
Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине
Международный форум оборонных индустрий на Украине: эксперт оценил идею
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Главное достижение оборонно-промышленного комплекса Украины – пластиковые копыта-миноступы, остальное – советские разработки и западное вооружение, которое будет уничтожено российской армией, потому любые заявления Киева о развитии отрасли – желание выпросить у Запада что-то еще. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя заявление Киева о подготовке к международному форуму оборонных индустрий, на котором Украина намерена показать свои разработки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам проведенного им расширенного заседания с правительством и ведомствами, в том числе Минобороны, Украина начинает готовиться к форуму оборонных индустрий, который запланирован на осень. По его словам, событие соберет украинских и зарубежных производителей и впервые будет таким масштабным.
"Форум планируем как первую фиксацию достижений нашего оборонно-промышленного комплекса. Продемонстрировать то, что у умеем мы. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в том числе через создание новых производств через локализацию с партнерами", – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
Подобное заявление – попытка выдать желаемое за действительное: у Украины нет никаких оборонных технологий, говорит Виктор Литовкин.
"Они все разрушили: авиационную промышленность, танкостроительную, судостроительную. Нет ничего своего. Что сегодня на поле боя Украина применяет украинского? Танки – немецкие, сейчас американцы поставят танки, артиллерия – США, самолеты – бывшие советские СУ-24, которых остался последний десяток, ракеты к ним – английские, французские, и будут немецкие, и так далее. Разве что копытца они придумали пластиковые, на штырьках, чтобы проходить наши минные поля, на ноги их надевают. Вот это у них выдающееся произведения оборонных технологий", – отметил Литовкин.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о строительстве на Украине завода по производству танков. Отмечалось, что предприятие в год будет способно производить до 400 танков и прочей боевой техники и боеприпасов к ней. По словам Литовкина, ни этот, ни какой другой завод не успеет запуститься.
"Заключено соглашение о возрождении украинской оборонной промышленности на 200 млн долларов, ну что ж, пускай. Как они могут ее возрождать, если они воюют? Все заводы будут подвержены ударам наших крылатых и баллистических ракет. Все, что еще осталось, мы уже сегодня благополучно уничтожаем", – отметил эксперт.
Тем не менее, все это не исключает возможности, что форум оборонных индустрий на Украине будет проведен, добавил Литовкин. Только не в том формате, в котором желает представить это публике Киев: никто ничего специально "для экспозиции" сюда с Запада не привезет: у них есть вооружение уже оттуда – вот возьмут одну пушку и поставят красиво", считает Литовкин.
"Вы же понимаете, что это действие по принципу: "Мели Емеля, твоя неделя". Поэтому говорить о том, что они проведут какой-то форум оборонных технологий – это попытка выкачать из своих западных кураторов еще какие-то деньги для украинской власти", – заключил эксперт.
Ранее в Киеве сообщали, что военнослужащие ВСУ испытывают серьезные трудности не только из-за атак российской авиации, но и из-за оборудованных ВС РФ минных полей, которые тормозят контрнаступление. Противник теряет до 30% личного состава при прохождении таких препятствий. Позже стало известно, что в украинской армии изобрели приспособление для преодоления минных заграждений – миноступы: четырехконечные, копытообразные "насадки" из пластика, которые крепятся к берцам саперов, их создают по частям, печатая на 3D принтере.
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