https://crimea.ria.ru/20230818/roga-i-kopyta-zachem-zelenskomu-forum-oboronnykh-industriy-na-ukraine-1130804769.html

Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине

Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине

Главное достижение оборонно-промышленного комплекса Украины – пластиковые копыта-миноступы, остальное – советские разработки и западное вооружение, которое... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T19:11

2023-08-18T19:11

2023-08-18T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главное достижение оборонно-промышленного комплекса Украины – пластиковые копыта-миноступы, остальное – советские разработки и западное вооружение, которое будет уничтожено российской армией, потому любые заявления Киева о развитии отрасли – желание выпросить у Запада что-то еще. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя заявление Киева о подготовке к международному форуму оборонных индустрий, на котором Украина намерена показать свои разработки. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам проведенного им расширенного заседания с правительством и ведомствами, в том числе Минобороны, Украина начинает готовиться к форуму оборонных индустрий, который запланирован на осень. По его словам, событие соберет украинских и зарубежных производителей и впервые будет таким масштабным. "Форум планируем как первую фиксацию достижений нашего оборонно-промышленного комплекса. Продемонстрировать то, что у умеем мы. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в том числе через создание новых производств через локализацию с партнерами", – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. Подобное заявление – попытка выдать желаемое за действительное: у Украины нет никаких оборонных технологий, говорит Виктор Литовкин. Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о строительстве на Украине завода по производству танков. Отмечалось, что предприятие в год будет способно производить до 400 танков и прочей боевой техники и боеприпасов к ней. По словам Литовкина, ни этот, ни какой другой завод не успеет запуститься. "Заключено соглашение о возрождении украинской оборонной промышленности на 200 млн долларов, ну что ж, пускай. Как они могут ее возрождать, если они воюют? Все заводы будут подвержены ударам наших крылатых и баллистических ракет. Все, что еще осталось, мы уже сегодня благополучно уничтожаем", – отметил эксперт. Тем не менее, все это не исключает возможности, что форум оборонных индустрий на Украине будет проведен, добавил Литовкин. Только не в том формате, в котором желает представить это публике Киев: никто ничего специально "для экспозиции" сюда с Запада не привезет: у них есть вооружение уже оттуда – вот возьмут одну пушку и поставят красиво", считает Литовкин. Ранее в Киеве сообщали, что военнослужащие ВСУ испытывают серьезные трудности не только из-за атак российской авиации, но и из-за оборудованных ВС РФ минных полей, которые тормозят контрнаступление. Противник теряет до 30% личного состава при прохождении таких препятствий. Позже стало известно, что в украинской армии изобрели приспособление для преодоления минных заграждений – миноступы: четырехконечные, копытообразные "насадки" из пластика, которые крепятся к берцам саперов, их создают по частям, печатая на 3D принтере.Читайте также на РИА Новости Крым: Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотников США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов

https://crimea.ria.ru/20230817/provereno-v-boyu-kakoe-oruzhie-rossii-sozdaet-naibolshie-problemy-dlya-vsu-1130775020.html

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

владимир зеленский (президент украины), украина, новости сво, оружие, поставки западного оружия украине, в мире, мнения, виктор литовкин