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Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотников - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотников
Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотников - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотников
Лондон начал поставку Киеву более 100 разведывательных беспилотников на сумму порядка 90 миллионов фунтов стерлингов (более 115 млн долларов), говорится в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T11:52
2023-08-18T11:52
великобритания
беспилотник (бпла, дрон)
украина
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Лондон начал поставку Киеву более 100 разведывательных беспилотников на сумму порядка 90 миллионов фунтов стерлингов (более 115 млн долларов), говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.Партия включает в себя несколько типов дронов, предназначенных в том числе для обнаружения целей, радиоэлектронной борьбы, наведения артиллерии и ночных операций.По данным британских властей, украинские военные уже начали обучаться работе с этими беспилотниками.В правительстве добавили, что Лондон уже выделил 2,3 млрд фунтов (почти 3 млрд долларов) на дальнейшую военную поддержку Киева.Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В дополнительный пакет, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продолжение авантюрной линии США, НАТО и Евросоюза по накачке Украины современным вооружением существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный ресурс Украины почти исчерпан – ШойгуУ России достаточно сил для решения всех задач СВО – МедведевКак поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт
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РИА Новости Крым
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великобритания, беспилотник (бпла, дрон), украина, поставки западного оружия украине, новости, новости сво, в мире
Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотников

Лондон передает Киеву более 100 разведывательных беспилотников на 90 млн фунтов

11:52 18.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Лондон начал поставку Киеву более 100 разведывательных беспилотников на сумму порядка 90 миллионов фунтов стерлингов (более 115 млн долларов), говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.
"Начинается поставка в Украину новой партии беспилотных летательных аппаратов воздушной разведки, предназначенных для выполнения разведывательных задач как наземного, так и морского базирования. Поставка финансируется Международным фондом для Украины, который находится под управлением Великобритании", - говорится в сообщении.
Партия включает в себя несколько типов дронов, предназначенных в том числе для обнаружения целей, радиоэлектронной борьбы, наведения артиллерии и ночных операций.
По данным британских властей, украинские военные уже начали обучаться работе с этими беспилотниками.
В правительстве добавили, что Лондон уже выделил 2,3 млрд фунтов (почти 3 млрд долларов) на дальнейшую военную поддержку Киева.
"Дополнительные боеприпасы и оборудование будут доставлены в ближайшие месяцы. Дальнейшая поддержка правительства Великобритании продолжается в форме гуманитарной и экономической помощи", – отметили власти.
Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В дополнительный пакет, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продолжение авантюрной линии США, НАТО и Евросоюза по накачке Украины современным вооружением существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.
Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.
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ВеликобританияБеспилотник (БПЛА, дрон)УкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовостиНовости СВОВ мире
 
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