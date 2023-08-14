https://crimea.ria.ru/20230814/ssha-otpravlyayut-ukraine-novuyu-partiyu-vooruzheniy-na-200-mln-dollarov-1130730285.html

США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов

США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов - РИА Новости Крым, 14.08.2023

США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов

США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, в него в том числе вошли боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды,... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T18:14

2023-08-14T18:14

2023-08-14T18:14

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, в него в том числе вошли боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.В дополнительный пакет военной помощи, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.Также в рамках данного транша киевский режим получит переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы к ним, ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, оборудование и системы для разминирования, транспортные средства для буксировки и подвоза воды, а также более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат.В Пентагоне уточнили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".

https://crimea.ria.ru/20230814/rossiya-budet-stroit-rakety-klassa-vozdukh-vozdukh-rvv-md---shoygu-1130728827.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, поставки западного оружия украине, украина, новости, новости сво