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США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов
США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов - РИА Новости Крым, 14.08.2023
США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, в него в том числе вошли боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды,... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T18:14
2023-08-14T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, в него в том числе вошли боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.В дополнительный пакет военной помощи, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.Также в рамках данного транша киевский режим получит переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы к ним, ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, оборудование и системы для разминирования, транспортные средства для буксировки и подвоза воды, а также более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат.В Пентагоне уточнили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
https://crimea.ria.ru/20230814/rossiya-budet-stroit-rakety-klassa-vozdukh-vozdukh-rvv-md---shoygu-1130728827.html
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сша, поставки западного оружия украине, украина, новости, новости сво
США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов

США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

18:14 14.08.2023
 
© GIUSEPPE CACACEАмериканская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
Американская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
© GIUSEPPE CACACE
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, в него в том числе вошли боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.
"Министерство обороны (США) объявило о дополнительной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это объявление является 44-м траншем администрации (президента США Джо) Байдена, который будет предоставлен из запасов министерства обороны для Украины", - говорится в документе.
В дополнительный пакет военной помощи, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.
Также в рамках данного транша киевский режим получит переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы к ним, ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, оборудование и системы для разминирования, транспортные средства для буксировки и подвоза воды, а также более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат.
В Пентагоне уточнили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.
Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.
В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
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СШАПоставки западного оружия УкраинеУкраинаНовостиНовости СВО
 
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