https://crimea.ria.ru/20230814/ssha-otpravlyayut-ukraine-novuyu-partiyu-vooruzheniy-na-200-mln-dollarov-1130730285.html
США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов
США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов - РИА Новости Крым, 14.08.2023
США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, в него в том числе вошли боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды,... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T18:14
2023-08-14T18:14
2023-08-14T18:14
сша
поставки западного оружия украине
украина
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, в него в том числе вошли боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.В дополнительный пакет военной помощи, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.Также в рамках данного транша киевский режим получит переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы к ним, ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, оборудование и системы для разминирования, транспортные средства для буксировки и подвоза воды, а также более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат.В Пентагоне уточнили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
https://crimea.ria.ru/20230814/rossiya-budet-stroit-rakety-klassa-vozdukh-vozdukh-rvv-md---shoygu-1130728827.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, поставки западного оружия украине, украина, новости, новости сво
США отправляют Украине новую партию вооружений на 200 млн долларов
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. США выделили новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, в него в том числе вошли боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.
"Министерство обороны (США) объявило о дополнительной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это объявление является 44-м траншем администрации (президента США Джо) Байдена, который будет предоставлен из запасов министерства обороны для Украины", - говорится в документе.
В дополнительный пакет военной помощи, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.
Также в рамках данного транша киевский режим получит переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы к ним, ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, оборудование и системы для разминирования, транспортные средства для буксировки и подвоза воды, а также более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат.
В Пентагоне уточнили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.
Ранее в Кремле заявили
, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.
В МИД РФ заявляли
, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".