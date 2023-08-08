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У России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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У России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев
У России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев - РИА Новости Крым, 08.08.2023
У России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев
У России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях. Об этом заявил зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T09:40
2023-08-08T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. У России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он сравнил СВО с событиями 15-летней давности, когда грузинские войска атаковали город Цхинвал в Южной Осетии. Медведев напомнил, что тогда за спиной грузинского руководства в лице Михаила Саакашвили стоял коллективный Запад, который "уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России".Вооруженные силы РФ в течение пяти дней вытеснили грузинских военных с территории республики и защитили жителей Южной Осетии и Абхазии. Однако, судя по нынешним событиям на Украине, "США и их вассалам тогда явно не хватило опыта", констатирует зампред Совбеза России.В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, атаковали республику и разрушили часть ее столицы – Цхинвала. Поскольку многие жители Южной Осетии были российскими гражданами, Россия ввела в республику войска, спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона. 26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что их суверенитет отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси все еще считает территорию республик частью Грузии.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе ЗеленскогоК чему готовится армия России в зоне СВО – мнение экспертаЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог
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дмитрий медведев, сво, россия, нато, политика, мнения, украина, грузия, новости, совет безопасности рф
У России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев

Медведев об СВО: Россия раздавит всех врагов и добьется мира на своих условиях

09:40 08.08.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. У России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он сравнил СВО с событиями 15-летней давности, когда грузинские войска атаковали город Цхинвал в Южной Осетии. Медведев напомнил, что тогда за спиной грузинского руководства в лице Михаила Саакашвили стоял коллективный Запад, который "уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России".
Вооруженные силы РФ в течение пяти дней вытеснили грузинских военных с территории республики и защитили жителей Южной Осетии и Абхазии. Однако, судя по нынешним событиям на Украине, "США и их вассалам тогда явно не хватило опыта", констатирует зампред Совбеза России.
"Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, атаковали республику и разрушили часть ее столицы – Цхинвала. Поскольку многие жители Южной Осетии были российскими гражданами, Россия ввела в республику войска, спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона. 26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что их суверенитет отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси все еще считает территорию республик частью Грузии.
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