https://crimea.ria.ru/20230808/zapadnye-marionetki-zakanchivayut-odinakovo-volodin-o-sudbe-zelenskogo-1130596920.html

Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе Зеленского

Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе Зеленского - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе Зеленского

Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и станет изгоем, на Западе уже от него устали. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T08:45

2023-08-08T08:45

2023-08-08T08:45

вячеслав володин

государственная дума рф

владимир зеленский (президент украины)

политика

мнения

украина

михаил саакашвили

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и станет изгоем, на Западе уже от него устали. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, как пришедший к власти Саакашвили с самого начала вел русофобскую политику, заручившись поддержкой ЕС и НАТО. То же самое сейчас происходит на Украине, снабжаемой западным оружием и деньгами."Позже Саакашвили, оказавшись ненужным Западу, будет осужден у себя на родине и сейчас отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии. История повторяется, но теперь с Зеленским", - написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, на Западе устали от Зеленского и "ненасытного" киевского режима. Западная пресса уже задается вопросом, что будет "после Зеленского". Так, издание Politico, ссылаясь на украинского депутата Николая Княжицкого сообщало, что если "гарант украинской конституции" вдруг умрет, его полномочия будут переданы председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку, который, как отмечает ресурс, не имеет высокого уровня доверия среди украинцев, в том числе, и у оппозиционно настроенных к действующей власти. Уровень его поддержки ниже, чем у Зеленского. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет никаких планов на такой случай.Назван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасностиЗапад активно готовится к разделу Украины – политологЗрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня

https://crimea.ria.ru/20230730/ukrainskiy-tupik---ekspert-o-neizbezhnosti-krusheniya-kievskogo-rezhima-1130312408.html

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вячеслав володин, государственная дума рф, владимир зеленский (президент украины), политика, мнения, украина, михаил саакашвили, в мире, нато, новости