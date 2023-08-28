https://crimea.ria.ru/20230828/medvedev-obyasnil-ukraintsam-pochemu-rossiyskie-rakety-ne-zakonchatsya-1130994262.html

Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся

Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся

Российский оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ, заявил в понедельник зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T12:39

2023-08-28T12:39

2023-08-28T12:55

россия

дмитрий медведев

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российский оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ, заявил в понедельник зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Он напомнил, что киевский режим полностью зависим от поставок вооружения с Запада и не сможет обойтись без своих хозяев, за счет которых пока продолжает выживать. При этом констатировал, что подсчеты запасов российского оружия украинской стороной бессмысленны, поскольку отечественный ВПК самостоятельно производит оружие всех видов.Ранее Медведев неоднократно заявлял, что у России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получитсяСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - МедведевЗападные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе Зеленского

https://crimea.ria.ru/20230517/s-vernym-drugom-na-brone-kak-sobaka-voyuet-v-raschete-uragana-1128765578.html

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россия, дмитрий медведев, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, оружие, новости сво, безопасность, новости