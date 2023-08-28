Рейтинг@Mail.ru
Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230828/medvedev-obyasnil-ukraintsam-pochemu-rossiyskie-rakety-ne-zakonchatsya-1130994262.html
Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся
Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся
Российский оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ, заявил в понедельник зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T12:39
2023-08-28T12:55
россия
дмитрий медведев
оборонно-промышленный комплекс россии
вооруженные силы россии
оружие
новости сво
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_403b5129e5015001c34216d3c27730ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российский оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ, заявил в понедельник зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Он напомнил, что киевский режим полностью зависим от поставок вооружения с Запада и не сможет обойтись без своих хозяев, за счет которых пока продолжает выживать. При этом констатировал, что подсчеты запасов российского оружия украинской стороной бессмысленны, поскольку отечественный ВПК самостоятельно производит оружие всех видов.Ранее Медведев неоднократно заявлял, что у России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получитсяСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - МедведевЗападные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе Зеленского
https://crimea.ria.ru/20230517/s-vernym-drugom-na-brone-kak-sobaka-voyuet-v-raschete-uragana-1128765578.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975685_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deaf356ccecfb400e7bf88a7f56afdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, оружие, новости сво, безопасность, новости
Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся

Медведев: Россия обеспечена всеми видами оружия, производство ОПК превышает потребности

12:39 28.08.2023 (обновлено: 12:55 28.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российский оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ, заявил в понедельник зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что киевский режим полностью зависим от поставок вооружения с Запада и не сможет обойтись без своих хозяев, за счет которых пока продолжает выживать. При этом констатировал, что подсчеты запасов российского оружия украинской стороной бессмысленны, поскольку отечественный ВПК самостоятельно производит оружие всех видов.
"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества", - написал медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Медведев неоднократно заявлял, что у России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях.
Верный друг на передовой
17 мая, 08:41
С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится
Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - Медведев
Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе Зеленского
 
РоссияДмитрий МедведевОборонно-промышленный комплекс РоссииВооруженные силы РоссииОружиеНовости СВОБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Шаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизм
14:25Два года и два млн в казну: экс-главе Евпатории вынесли приговор
13:5715 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
13:45Сбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны
13:25ВСУ обстреляли пункт пропуска в Шебекино из миномета и гранатомета
13:12Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
13:04Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре
12:51Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке
12:39Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся
12:27Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
12:10Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей
12:02Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
11:58В ЛНР запустили построенный военными водовод
11:46В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
11:35В Севастополе бывший начальник лесхоза ответит за незаконные премии
11:12Разведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
11:05Пушилин рассказал о ситуации на самом "горячем" направлении СВО
10:37Названо количество поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Донецке
10:14ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
10:01Экс-сотрудника дипмиссии США в России задержали за сбор данных об СВО
Лента новостейМолния