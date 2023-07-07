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Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится
Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится
У стран, которые создают сложности для России, ничего путного не получалось до сих пор и не получится в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T15:35
2023-07-07T15:35
2023-07-07T15:40
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россия
совет безопасности рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. У стран, которые создают сложности для России, ничего путного не получалось до сих пор и не получится в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.При этом Путин отметил, что "надо быть в курсе происходящих событий". Он предложил участникам совещания обсудить эти вопросы, предоставив слово главе МИД Сергею Лаврову.Ранее российский президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что выбранная после введения жестких западных санкций в 2022 году стратегия развития экономики России сработала. Он отметил, что ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются.В апреле этого года Международный валютный фонд признал, что экономика России не показала ожидаемого западными экспертами падения в связи с введенными против нее санкциями. Как говорится в докладе, посвященном экономической ситуации в Европе, резкое падение экономики России было зафиксировано лишь во втором квартале прошлого года, после чего ситуация восстановилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности РоссииВ мире нарастает нестабильность – ПутинОборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей
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владимир путин (политик), россия, совет безопасности рф, новости
Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится
Путин: некоторые страны пытаются создавать сложности для РФ, но у них ничего не получится
15:35 07.07.2023 (обновлено: 15:40 07.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. У стран, которые создают сложности для России, ничего путного не получалось до сих пор и не получится в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении, уверен, ничего и не получится", - сказал российский лидер.
При этом Путин отметил, что "надо быть в курсе происходящих событий". Он предложил участникам совещания обсудить эти вопросы, предоставив слово главе МИД Сергею Лаврову.
Ранее российский президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что выбранная после введения жестких западных санкций в 2022 году стратегия развития экономики России сработала. Он отметил, что ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются.
В апреле этого года Международный валютный фонд признал
, что экономика России не показала ожидаемого западными экспертами падения в связи с введенными против нее санкциями. Как говорится в докладе, посвященном экономической ситуации в Европе, резкое падение экономики России было зафиксировано лишь во втором квартале прошлого года, после чего ситуация восстановилась.
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