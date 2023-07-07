https://crimea.ria.ru/20230707/putin-o-nedrugakh-rf-nichego-putnogo-u-nikh-ne-poluchalos-i-ne-poluchitsya-1129884664.html

Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится

Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится

У стран, которые создают сложности для России, ничего путного не получалось до сих пор и не получится в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T15:35

2023-07-07T15:35

2023-07-07T15:40

владимир путин (политик)

россия

совет безопасности рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. У стран, которые создают сложности для России, ничего путного не получалось до сих пор и не получится в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.При этом Путин отметил, что "надо быть в курсе происходящих событий". Он предложил участникам совещания обсудить эти вопросы, предоставив слово главе МИД Сергею Лаврову.Ранее российский президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что выбранная после введения жестких западных санкций в 2022 году стратегия развития экономики России сработала. Он отметил, что ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются.В апреле этого года Международный валютный фонд признал, что экономика России не показала ожидаемого западными экспертами падения в связи с введенными против нее санкциями. Как говорится в докладе, посвященном экономической ситуации в Европе, резкое падение экономики России было зафиксировано лишь во втором квартале прошлого года, после чего ситуация восстановилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности РоссииВ мире нарастает нестабильность – ПутинОборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, совет безопасности рф, новости