https://crimea.ria.ru/20230428/neozhidannoe-priznanie-mvf--pochemu-ekonomika-rossii-preodolela-sanktsii-1128417512.html

Неожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции

Неожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Неожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции

РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T12:57

2023-04-28T12:57

2023-04-28T12:58

россия

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российская нефть

международный валютный фонд (мвф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Экономика России не показала ожидаемого западными экспертами падения в связи с введенными против нее санкциями, признали в Международном валютном фонде и пояснили ситуацию устойчивым экспортом нефти, пишет РИА Новости. Как говорится в докладе, посвященном экономической ситуации в Европе, резкое падение экономики России было зафиксировано лишь во втором квартале прошлого года, после чего ситуация восстановилась. "Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1 процента", — отметили авторы документа.Стабильность российской системы, по мнению МВФ, связана с устойчивостью нефтяного экспорта. Объем поставок удалось поддержать на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли.При этом в МВФ прогнозируют резкое снижение налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. Однако признают, что ВВП вырастет на 0,7%.По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не выйдет из ВТОГлава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииРоссийская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ

https://crimea.ria.ru/20230116/neftegazovye-dokhody-rossii-v-2022-godu-vyrosli-bolee-chem-na-chetvert-1126409448.html

https://crimea.ria.ru/20230131/vo-frantsii-otsenili-vliyanie-na-evropu-antirossiyskikh-sanktsiy-1126683707.html

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россия, санкции против россии, экономика, в мире, новости, нефть, российская нефть, международный валютный фонд (мвф)