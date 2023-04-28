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Неожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции
Неожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Неожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции
РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T12:57
2023-04-28T12:57
2023-04-28T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Экономика России не показала ожидаемого западными экспертами падения в связи с введенными против нее санкциями, признали в Международном валютном фонде и пояснили ситуацию устойчивым экспортом нефти, пишет РИА Новости. Как говорится в докладе, посвященном экономической ситуации в Европе, резкое падение экономики России было зафиксировано лишь во втором квартале прошлого года, после чего ситуация восстановилась. "Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1 процента", — отметили авторы документа.Стабильность российской системы, по мнению МВФ, связана с устойчивостью нефтяного экспорта. Объем поставок удалось поддержать на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли.При этом в МВФ прогнозируют резкое снижение налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. Однако признают, что ВВП вырастет на 0,7%.По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не выйдет из ВТОГлава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииРоссийская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ
https://crimea.ria.ru/20230116/neftegazovye-dokhody-rossii-v-2022-godu-vyrosli-bolee-chem-na-chetvert-1126409448.html
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РИА Новости Крым
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россия, санкции против россии, экономика, в мире, новости, нефть, российская нефть, международный валютный фонд (мвф)
Неожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции
МВФ: экономика России оказалась устойчива к санкциям из-за стабильного экспорта нефти
12:57 28.04.2023 (обновлено: 12:58 28.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Экономика России не показала ожидаемого западными экспертами падения в связи с введенными против нее санкциями, признали в Международном валютном фонде и пояснили ситуацию устойчивым экспортом нефти, пишет РИА Новости.
Как говорится в докладе, посвященном экономической ситуации в Европе, резкое падение экономики России было зафиксировано лишь во втором квартале прошлого года, после чего ситуация восстановилась.
"Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1 процента", — отметили авторы документа.
Стабильность российской системы, по мнению МВФ, связана с устойчивостью нефтяного экспорта. Объем поставок удалось поддержать на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли.
При этом в МВФ прогнозируют резкое снижение налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. Однако признают, что ВВП вырастет на 0,7%.
По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.
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