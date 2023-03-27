https://crimea.ria.ru/20230327/pochemu-rossiya-ne-vyydet-iz-vto-1127787804.html

Почему Россия не выйдет из ВТО

Почему Россия не выйдет из ВТО - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Почему Россия не выйдет из ВТО

Россия останется во Всемирной торговой организации, чтобы сохранить устойчивые связи с развивающимися государствами, готовыми к продолжению взаимовыгодного... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T12:13

2023-03-27T12:13

2023-03-27T12:13

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

экономика

в мире

дмитрий биричевский

вто (всемирная торговая организация)

еаэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россия останется во Всемирной торговой организации, чтобы сохранить устойчивые связи с развивающимися государствами, готовыми к продолжению взаимовыгодного сотрудничества. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов", - сказал Биричевский.По словам представителя МИДа, на сегодня ВТО является безальтернативной площадкой, на базе которой выстраиваются "все более активные и разноплановые" торгово-экономические отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые не предпринимают против России недружественных действий."ВТО остается общепризнанной универсальной институциональной основой многосторонней торговой системы и регулирует около 98% мировой торговли товарами и услугами, - отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД России. - Полноправное членство в организации позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в этой сфере, реализовывать магистральные задачи по расширению присутствия на внешних рынках".При этом он напоминает, что Евразийский экономический союз опирается в своих действиях именно на правила ВТО. На нормах многосторонней торговой системы, в частности, выстраивается Единое таможенное регулирование ЕАЭС.С начала спецоперации на Украине страны Запада предприняли против Российской Федерации целый ряд мер, нарушающих правила Всемирной организации торговли (ВТО). В частности, в начале декабря 2022 года страны ЕС решили установить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В России ответили, что даже если добыча черного золота и будет сокращена, продажа будет осуществляться исключительно по рыночным ценам. При этом вице-премьер Дмитрий Новак оценил это решение как противоречащее всем нормам и правилам ВТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — НовакКремль представил итоговую декларацию саммита БРИКСЧем отличается новый мировой экономический кризис

https://crimea.ria.ru/20220325/rost-tsen-na-produkty-v-mire-mozhet-privesti-k-golodnym-buntam--glava-vto-1122758011.html

https://crimea.ria.ru/20230325/zernovaya-sdelka-gaz-i-siriya-o-chem-govorili-putin-s-erdoganom-1127768267.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), экономика, в мире, дмитрий биричевский, вто (всемирная торговая организация), еаэс