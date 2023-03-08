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Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ
Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ
В Китае и Индии растет количество крупных покупателей российской нефти, что приводит к росту ее стоимости, пишет Bloomberg. РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T16:38
2023-03-08T17:01
потолок цен на нефть из рф
российская нефть
топливно-энергетический комплекс
санкции против россии
россия
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Китае и Индии растет количество крупных покупателей российской нефти, что приводит к росту ее стоимости, пишет Bloomberg.Азия больше не боится санкцийПо данным агентства, цена на мазут и нефть из России марок Urals и ESPO растет в последние недели. Этот процесс обусловлен тем, что в покупке российского сырья заинтересованы государственные и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы Китая, а также повышением спроса на нее в Индии.Отмечается, что Китай и Индия стали ключевыми импортерами российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок из-за украинского конфликта и антироссийских санкций. Число покупателей, желающих импортировать дешевую нефть от производителя ОПЕК+, выросло по мере того, как все больше игроков отбрасывают опасения по поводу западных санкций, которые удерживали их в стороне.По данным Минфина РФ, средняя цена барреля нефти марки Urals в феврале текущего года составляла чуть ниже 50 долларов.Спрос будет растиРанее генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис спрогнозировал, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,3 миллиона баррелей в день, причем большая часть придется на страны Азии, включая Индию и Китай.В свою очередь помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны G7 в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть.После введения Европой и странами G7 ценового потолка на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель Москва начала искать покупателей для сырья на азиатских рынках. По итогам прошлого года Китай ввез из России 86,25 млн тонн сырой нефти, что на 8,3% больше показателя 2021 года. Индия также стала крупным рынком сбыта российской нефти. В конце 2022 года ее экспорт в эту страну составил 1,6 млн баррелей в сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четвертьПутин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в КитайПочему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – эксперт
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потолок цен на нефть из рф, российская нефть, топливно-энергетический комплекс, санкции против россии, россия, экономика, новости
Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ

Bloomberg: цены на российскую нефть растут из-за увеличения спроса на нее в Китае и Индии

16:38 08.03.2023 (обновлено: 17:01 08.03.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Китае и Индии растет количество крупных покупателей российской нефти, что приводит к росту ее стоимости, пишет Bloomberg.

Азия больше не боится санкций

По данным агентства, цена на мазут и нефть из России марок Urals и ESPO растет в последние недели. Этот процесс обусловлен тем, что в покупке российского сырья заинтересованы государственные и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы Китая, а также повышением спроса на нее в Индии.
"Предложенная цена нефти марки ESPO была примерно на 6,5-7 долларов ниже, чем Brent. При этом флагманская нефть марки Urals, отгружаемая из западных портов, стоила около 10 долларов ниже этого ориентира, но это на 2 доллара больше, чем в прошлом месяце. Это один из самых резких ценовых скачков с момента введения санкций 5 декабря (введение потолка цен на российскую нефть – ред.)", – говорится в публикации.
Отмечается, что Китай и Индия стали ключевыми импортерами российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок из-за украинского конфликта и антироссийских санкций. Число покупателей, желающих импортировать дешевую нефть от производителя ОПЕК+, выросло по мере того, как все больше игроков отбрасывают опасения по поводу западных санкций, которые удерживали их в стороне.
По данным Минфина РФ, средняя цена барреля нефти марки Urals в феврале текущего года составляла чуть ниже 50 долларов.
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Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть

Спрос будет расти

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис спрогнозировал, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,3 миллиона баррелей в день, причем большая часть придется на страны Азии, включая Индию и Китай.
По его мнению, нефть в будущем сохранит свою роль критического компонента на энергетическом рынке.
В свою очередь помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны G7 в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть.
После введения Европой и странами G7 ценового потолка на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель Москва начала искать покупателей для сырья на азиатских рынках. По итогам прошлого года Китай ввез из России 86,25 млн тонн сырой нефти, что на 8,3% больше показателя 2021 года. Индия также стала крупным рынком сбыта российской нефти. В конце 2022 года ее экспорт в эту страну составил 1,6 млн баррелей в сутки.
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