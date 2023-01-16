Рейтинг@Mail.ru
Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230116/neftegazovye-dokhody-rossii-v-2022-godu-vyrosli-bolee-chem-na-chetvert-1126409448.html
Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть
Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть
Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года выросли на 2,5 триллиона рублей, или на 28%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T11:00
2023-01-16T11:00
российская нефть
экономика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_382fe482b070d15afa75fc9c1ba2ada0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года выросли на 2,5 триллиона рублей, или на 28%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.Вице-премьер добавил, что производство бензина и дизельного топлива по итогам прошлого года выросли соответственно на 4,3% и 6%.При этом рост цен на топливо на внутреннем рынке не превысил уровня инфляции. Так бензин подорожал на 0,7%, дизтопливо – на 10%.Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сообщил, что поставки российских энергоносителей в КНР вышли на беспрецедентные объемы. По итогам года РФ стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – экспертОтвет России на "нефтяной потолок" – указ ПутинаКитай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть
https://crimea.ria.ru/20221230/putin-rossiya-vyshla-na-rekordnye-obemy-postavok-nefti-i-gaza-v-kitay-1126212971.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_f414c2a2a6619f6814cdcdcb4dcb8849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская нефть, экономика, россия, новости
Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть

Новак: нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли на 28%, или на 2,5 триллиона рублей

11:00 16.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года выросли на 2,5 триллиона рублей, или на 28%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.
"Несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 миллионов тонн больше, чем в 2021 году. Экспорт вырос на 7%. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28% или 2,5 триллиона рублей", - сказал Новак.
Вице-премьер добавил, что производство бензина и дизельного топлива по итогам прошлого года выросли соответственно на 4,3% и 6%.
При этом рост цен на топливо на внутреннем рынке не превысил уровня инфляции. Так бензин подорожал на 0,7%, дизтопливо – на 10%.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сообщил, что поставки российских энергоносителей в КНР вышли на беспрецедентные объемы. По итогам года РФ стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – эксперт
Ответ России на "нефтяной потолок" – указ Путина
Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть
Флаги России и КНР
30 декабря 2022, 12:33
Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай
 
Российская нефтьЭкономикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть
10:43Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов
10:28В Севастополе пенсионерка потеряла сбережения, "спасая дочь"
10:20Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:02В Симферополе раскрыли два "пьяных" угона
09:51Стартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии
09:14Босфорский пролив закрыт из-за севшего на мель судна из Украины
08:54Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют из-за письма
08:38Как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение - совет врача
08:27Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
07:45К весне Украина полностью перейдет на натовское вооружение – эксперт
07:36Рыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли
07:02В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
06:27Над Севастополем сбит беспилотник
00:00Какой сегодня праздник: 16 января
19:59Главные события и заявления дня: 15 января
19:19Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья
18:25На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
17:51В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли
16:36Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache
Лента новостейМолния