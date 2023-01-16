https://crimea.ria.ru/20230116/neftegazovye-dokhody-rossii-v-2022-godu-vyrosli-bolee-chem-na-chetvert-1126409448.html

Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть

Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четверть

Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года выросли на 2,5 триллиона рублей, или на 28%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T11:00

2023-01-16T11:00

2023-01-16T11:00

российская нефть

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года выросли на 2,5 триллиона рублей, или на 28%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.Вице-премьер добавил, что производство бензина и дизельного топлива по итогам прошлого года выросли соответственно на 4,3% и 6%.При этом рост цен на топливо на внутреннем рынке не превысил уровня инфляции. Так бензин подорожал на 0,7%, дизтопливо – на 10%.Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сообщил, что поставки российских энергоносителей в КНР вышли на беспрецедентные объемы. По итогам года РФ стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – экспертОтвет России на "нефтяной потолок" – указ ПутинаКитай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть

https://crimea.ria.ru/20221230/putin-rossiya-vyshla-na-rekordnye-obemy-postavok-nefti-i-gaza-v-kitay-1126212971.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская нефть, экономика, россия, новости