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Россия не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие потолок цен
Россия не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие потолок цен - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Россия не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие потолок цен
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к введенному потолку цен. Соответствующий указ подписал президент Владимир... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T19:21
2022-12-27T19:21
2022-12-27T19:41
владимир путин (политик)
россия
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экономика
потолок цен на нефть из рф
российская нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к введенному потолку цен. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.Отмечается, что такое решение принято в связи с "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года. При этом президент может давать специальное разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, запрещенные по потолку цен, говорится в указе.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова пойти на частичное сокращение нефтедобычи, оно может быть в пределах 5-7 процентов.Нефтяные санкции стран Запада действуют с 5 декабря – Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Они установили потолок в 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефтьЭрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в БосфореПриведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт
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владимир путин (политик), россия, в мире, экономика, потолок цен на нефть из рф, российская нефть
Россия не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие потолок цен
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России
19:21 27.12.2022 (обновлено: 19:41 27.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к введенному потолку цен. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Отмечается, что такое решение принято в связи с "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", - сказано в тексте документа.
Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года. При этом президент может давать специальное разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, запрещенные по потолку цен, говорится в указе.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил
, что Россия готова пойти на частичное сокращение нефтедобычи, оно может быть в пределах 5-7 процентов.
Нефтяные санкции стран Запада действуют с 5 декабря – Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Они установили потолок в 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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