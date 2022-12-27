https://crimea.ria.ru/20221227/rossiya-ne-budet-postav-neft-v-podderzhavshie-tsenovoe-embargo-strany--1126158950.html

Россия не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие потолок цен

Россия не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие потолок цен - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Россия не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие потолок цен

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к введенному потолку цен. Соответствующий указ подписал президент Владимир... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T19:21

2022-12-27T19:21

2022-12-27T19:41

владимир путин (политик)

россия

в мире

экономика

потолок цен на нефть из рф

российская нефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к введенному потолку цен. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.Отмечается, что такое решение принято в связи с "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года. При этом президент может давать специальное разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, запрещенные по потолку цен, говорится в указе.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова пойти на частичное сокращение нефтедобычи, оно может быть в пределах 5-7 процентов.Нефтяные санкции стран Запада действуют с 5 декабря – Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Они установили потолок в 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефтьЭрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в БосфореПриведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт

https://crimea.ria.ru/20221206/kitay-ne-podderzhivaet-vvedenie-potolka-tsen-na-rossiyskuyu-neft-1125701532.html

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