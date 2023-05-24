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В мире нарастает нестабильность – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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В мире нарастает нестабильность – Путин
В мире нарастает нестабильность – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2023
В мире нарастает нестабильность – Путин
Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, в разных регионах расширяются и появляются новые очаги напряженности. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T10:27
2023-05-24T10:27
владимир путин (политик)
россия
политика
в мире
внешняя политика
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, в разных регионах расширяются и появляются новые очаги напряженности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Такое положение дел напрямую связано со стремлением отдельных государств и объединений удержать свое доминирование и навязать свои правила, при этом полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, отметил президент."Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - подчеркнул он.Россия убеждена, что политике шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива, отметил глава государства. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития. Москва готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам."И здесь прежде всего необходима координация усилий всех стран, кропотливая совместная работа на принципах взаимного уважения, партнерства и доверия. Именно такие подходы заложены в обновленной Концепции внешней политики России", - подытожил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Владимира Путина с Милорадом Додиком - видеоПутин: против России развязана настоящая войнаПутин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями
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владимир путин (политик), россия, политика, в мире, внешняя политика, новости, общество, безопасность
В мире нарастает нестабильность – Путин

Путин: международная обстановка нестабильна, появляются новые очаги напряженности

10:27 24.05.2023
 
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, в разных регионах расширяются и появляются новые очаги напряженности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов, народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов", - сказал он.
Такое положение дел напрямую связано со стремлением отдельных государств и объединений удержать свое доминирование и навязать свои правила, при этом полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, отметил президент.
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"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - подчеркнул он.
Россия убеждена, что политике шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива, отметил глава государства. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития. Москва готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам.
"И здесь прежде всего необходима координация усилий всех стран, кропотливая совместная работа на принципах взаимного уважения, партнерства и доверия. Именно такие подходы заложены в обновленной Концепции внешней политики России", - подытожил Путин.
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