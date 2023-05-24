https://crimea.ria.ru/20230524/v-mire-narastaet-nestabilnost--putin-1128928097.html

В мире нарастает нестабильность – Путин

В мире нарастает нестабильность – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2023

В мире нарастает нестабильность – Путин

Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, в разных регионах расширяются и появляются новые очаги напряженности. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T10:27

2023-05-24T10:27

2023-05-24T10:27

владимир путин (политик)

россия

политика

в мире

внешняя политика

новости

общество

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/18/1128927982_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_646258606582908ef69c6a3d23c62b6f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, в разных регионах расширяются и появляются новые очаги напряженности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Такое положение дел напрямую связано со стремлением отдельных государств и объединений удержать свое доминирование и навязать свои правила, при этом полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, отметил президент."Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - подчеркнул он.Россия убеждена, что политике шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива, отметил глава государства. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития. Москва готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам."И здесь прежде всего необходима координация усилий всех стран, кропотливая совместная работа на принципах взаимного уважения, партнерства и доверия. Именно такие подходы заложены в обновленной Концепции внешней политики России", - подытожил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Владимира Путина с Милорадом Додиком - видеоПутин: против России развязана настоящая войнаПутин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями

https://crimea.ria.ru/20230523/putin-nazval-znachenie-spetsoperatsii-dlya-rossii-i-ee-naroda-1128907422.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, в мире, внешняя политика, новости, общество, безопасность