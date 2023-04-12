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Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей
Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей
Портфель заказов на продукцию оборонной промышленности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма в прошлом году составил почти 200 миллиардов... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T13:52
2023-04-12T13:52
крым
оборонно-промышленный комплекс россии
юрий гоцанюк
новости крыма
экономика
промышленность россии
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Портфель заказов на продукцию оборонной промышленности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма в прошлом году составил почти 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он уточнил, что в Крыму производятся, в частности, трансформаторы для гражданских самолетов Sukhoi Superjet, электромашины для самолетов МС-21, композитные материалы и другая продукция.Глава крымского правительства также добавил, что в настоящее время ряд предприятий создают аналоги импортных товаров. Например, завод "Пневматика" производит отдельные детали и агрегаты для импортной сельхозтехники и узлы для нефтегазовых и буровых установок, которые ранее поставлялись из-за рубежа. "Фирма Селма" производит сварочное оборудование, взамен изделий из Финляндии и Швеции.Кроме того, по словам Гоцанюка, филиал ООО "Титановые инвестиции" в Армянске возобновил производство фосфорных удобрений, которыми планируется обеспечить не только Крым, но и другие субъекты России. Первая партия – порядка 80 тысяч тонн – уже произведена и в ближайшее время поступит нашим аграриям.Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России &gt;&gt;В целом по итогам прошлого года объем отгруженной продукции крымской промышленности увеличился на 6,4%, добавил председатель Совмина РК.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создали новую двойную броню для военной техникиРабота оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину
https://crimea.ria.ru/20230404/proekty-prioritetnoy-promyshlennosti-poluchat-2-trln-rubley-investitsiy-1127978417.html
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крым, оборонно-промышленный комплекс россии, юрий гоцанюк, новости крыма, экономика, промышленность россии, армянск, симферополь, россия, импортозамещение, санкции против россии, крым под санкциями
Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей

Премьер Крыма Гоцанюк: оборонные предприятия получили заказы почти на 200 млрд рублей

13:52 12.04.2023
 
Рабочие химического завода "Крымский титан"
Рабочие химического завода Крымский титан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Портфель заказов на продукцию оборонной промышленности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма в прошлом году составил почти 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"14 наших крымских предприятий внесены в сводный реестр оборонно-промышленного комплекса страны. Сумма контрактов на предприятиях ОПК в прошлом году достигла 195 млрд рублей, в том числе в рамках Гособоронзаказа – на сумму 176 млрд рублей", - сказал Гоцанюк на пленарном заседании крымского парламента.
Он уточнил, что в Крыму производятся, в частности, трансформаторы для гражданских самолетов Sukhoi Superjet, электромашины для самолетов МС-21, композитные материалы и другая продукция.
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Глава крымского правительства также добавил, что в настоящее время ряд предприятий создают аналоги импортных товаров. Например, завод "Пневматика" производит отдельные детали и агрегаты для импортной сельхозтехники и узлы для нефтегазовых и буровых установок, которые ранее поставлялись из-за рубежа. "Фирма Селма" производит сварочное оборудование, взамен изделий из Финляндии и Швеции.
Кроме того, по словам Гоцанюка, филиал ООО "Титановые инвестиции" в Армянске возобновил производство фосфорных удобрений, которыми планируется обеспечить не только Крым, но и другие субъекты России. Первая партия – порядка 80 тысяч тонн – уже произведена и в ближайшее время поступит нашим аграриям.
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В целом по итогам прошлого года объем отгруженной продукции крымской промышленности увеличился на 6,4%, добавил председатель Совмина РК.
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