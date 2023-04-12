https://crimea.ria.ru/20230412/oboronnye-predpriyatiya-kryma-poluchili-zakazy-na-195-mlrd-rubley-1128135060.html

Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей

Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей

Портфель заказов на продукцию оборонной промышленности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма в прошлом году составил почти 200 миллиардов... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T13:52

2023-04-12T13:52

2023-04-12T13:52

крым

оборонно-промышленный комплекс россии

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Портфель заказов на продукцию оборонной промышленности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма в прошлом году составил почти 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он уточнил, что в Крыму производятся, в частности, трансформаторы для гражданских самолетов Sukhoi Superjet, электромашины для самолетов МС-21, композитные материалы и другая продукция.Глава крымского правительства также добавил, что в настоящее время ряд предприятий создают аналоги импортных товаров. Например, завод "Пневматика" производит отдельные детали и агрегаты для импортной сельхозтехники и узлы для нефтегазовых и буровых установок, которые ранее поставлялись из-за рубежа. "Фирма Селма" производит сварочное оборудование, взамен изделий из Финляндии и Швеции.Кроме того, по словам Гоцанюка, филиал ООО "Титановые инвестиции" в Армянске возобновил производство фосфорных удобрений, которыми планируется обеспечить не только Крым, но и другие субъекты России. Первая партия – порядка 80 тысяч тонн – уже произведена и в ближайшее время поступит нашим аграриям.Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России >>В целом по итогам прошлого года объем отгруженной продукции крымской промышленности увеличился на 6,4%, добавил председатель Совмина РК.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создали новую двойную броню для военной техникиРабота оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину

https://crimea.ria.ru/20230404/proekty-prioritetnoy-promyshlennosti-poluchat-2-trln-rubley-investitsiy-1127978417.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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