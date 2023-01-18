https://crimea.ria.ru/20230118/rabota-oboronnykh-predpriyatiy-vselyaet-uverennost-v-pobede-rossii--putin-1126459391.html

Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – Путин

Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – Путин - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – Путин

Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T16:56

2023-01-18T16:56

2023-01-18T16:56

крым

владимир путин (политик)

сво

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет уверенность в победе России в спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин назвал ряд факторов, которые также внушают уверенность в победном результате."С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись, и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках спецоперации и на линии фронта и, конечно, работа ОПК", - перечислил президент.По его словам, каждое из этих звеньев - промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, здравоохранение – "создает основу для эффективного развития и победы"Ранее президент России Владимир Путин заявил, что динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – ПутинШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФАзовское море готовились сделать плацдармом для нападения на Россию

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир путин (политик), сво, россия