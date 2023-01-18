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Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – Путин
Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – Путин - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – Путин
Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T16:56
2023-01-18T16:56
2023-01-18T16:56
крым
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет уверенность в победе России в спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин назвал ряд факторов, которые также внушают уверенность в победном результате."С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись, и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках спецоперации и на линии фронта и, конечно, работа ОПК", - перечислил президент.По его словам, каждое из этих звеньев - промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, здравоохранение – "создает основу для эффективного развития и победы"Ранее президент России Владимир Путин заявил, что динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – ПутинШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФАзовское море готовились сделать плацдармом для нападения на Россию
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крым, владимир путин (политик), сво, россия
Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – Путин
Путин: работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победе России на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет уверенность в победе России в спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год более, чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством", - сказал он во время визита на "Обуховский завод", входящий в концерн "Алмаз-Антей".
Путин назвал ряд факторов, которые также внушают уверенность в победном результате.
"С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись, и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках спецоперации и на линии фронта и, конечно, работа ОПК", - перечислил президент.
По его словам, каждое из этих звеньев - промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, здравоохранение – "создает основу для эффективного развития и победы"
"Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений", - сказал президент.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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