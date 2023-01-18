https://crimea.ria.ru/20230118/azovskoe-more-gotovilis-sdelat-platsdarmom-dlya-napadeniya-na-rossiyu-1126451685.html

Азовское море готовились сделать плацдармом для нападения на Россию

Азовское море готовились сделать плацдармом для нападения на Россию - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Азовское море готовились сделать плацдармом для нападения на Россию

Англосаксы планировали разместить на украинской территории в Азовском море военные базы для нападения на Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T12:42

2023-01-18T12:42

2023-01-18T12:42

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

азовское море

украина

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Англосаксы планировали разместить на украинской территории в Азовском море военные базы для нападения на Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.Министр отметил, что на Украине не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей России."На Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Российской Федерацией, само собой, не должно быть инфраструктуры, военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране", – подчеркнул Лавров.Кроме того, по словам главы МИД, на Украине также не должно быть дискриминации и гонений против российских соотечественников, которые "волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, традиции, воспитывать в этих традициях своих детей".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

https://crimea.ria.ru/20221029/k-atake-bpla-v-sevastopole-prichastny-britanskie-voennye--minoborony-1125152309.html

https://crimea.ria.ru/20221029/vms-britanii-uchastvovali-v-podryve-severnykh-potokov--minoborony-rf-1125152436.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, азовское море, украина, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, великобритания, новости