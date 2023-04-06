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В России создали новую двойную броню для военной техники - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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В России создали новую двойную броню для военной техники
В России создали новую двойную броню для военной техники - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В России создали новую двойную броню для военной техники
В России создали новую двойную броню для перспективных образцов техники, которая может выдержать подрыв двух килограммов тротила и попадание... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T17:23
2023-04-06T17:24
министерство обороны рф
сергей шойгу
оборонно-промышленный комплекс россии
россия
армия и флот
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В России создали новую двойную броню для перспективных образцов техники, которая может выдержать подрыв двух килограммов тротила и попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов. Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложил руководитель Арзамасского машиностроительного завода в ходе поездки главы ведомства на предприятие, сообщили в пресс-службе Минобороны.Как уточнили в Минобороны, Шойгу проинспектировал производственные мощности завода, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр".Министр поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.Также глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Отмечено, что за последние несколько месяцев заводы региона в разы увеличили выпуск артиллерийских и авиационных боеприпасов.Кроме того, успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции, добавили в министерстве.Ранее Шойгу заявил, что предприятия российского ОПК в разы увеличили выпуск всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации, в том числе высокоточных средств поражения. Министр подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева
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министерство обороны рф, сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, армия и флот, новости, безопасность
В России создали новую двойную броню для военной техники

Шойгу представили созданную в России двойную броню для перспективных образцов техники

17:23 06.04.2023 (обновлено: 17:24 06.04.2023)
 
© Министерство обороны РФВ России создали новую двойную броню для перспективных образцов техники
В России создали новую двойную броню для перспективных образцов техники
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В России создали новую двойную броню для перспективных образцов техники, которая может выдержать подрыв двух килограммов тротила и попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов. Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложил руководитель Арзамасского машиностроительного завода в ходе поездки главы ведомства на предприятие, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, Шойгу проинспектировал производственные мощности завода, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр".
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Министр поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.
Также глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Отмечено, что за последние несколько месяцев заводы региона в разы увеличили выпуск артиллерийских и авиационных боеприпасов.
Кроме того, успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции, добавили в министерстве.
Ранее Шойгу заявил, что предприятия российского ОПК в разы увеличили выпуск всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации, в том числе высокоточных средств поражения. Министр подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны.
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