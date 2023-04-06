https://crimea.ria.ru/20230406/v-rossii-sozdali-novuyu-dvoynuyu-bronyu-dlya-voennoy-tekhniki-1128020946.html

В России создали новую двойную броню для военной техники

В России создали новую двойную броню для военной техники - РИА Новости Крым, 06.04.2023

В России создали новую двойную броню для военной техники

В России создали новую двойную броню для перспективных образцов техники, которая может выдержать подрыв двух килограммов тротила и попадание... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T17:23

2023-04-06T17:23

2023-04-06T17:24

министерство обороны рф

сергей шойгу

оборонно-промышленный комплекс россии

россия

армия и флот

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В России создали новую двойную броню для перспективных образцов техники, которая может выдержать подрыв двух килограммов тротила и попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов. Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложил руководитель Арзамасского машиностроительного завода в ходе поездки главы ведомства на предприятие, сообщили в пресс-службе Минобороны.Как уточнили в Минобороны, Шойгу проинспектировал производственные мощности завода, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр".Министр поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.Также глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Отмечено, что за последние несколько месяцев заводы региона в разы увеличили выпуск артиллерийских и авиационных боеприпасов.Кроме того, успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции, добавили в министерстве.Ранее Шойгу заявил, что предприятия российского ОПК в разы увеличили выпуск всего необходимого для российской армии в зоне спецоперации, в том числе высокоточных средств поражения. Министр подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева

https://crimea.ria.ru/20230118/rabota-oboronnykh-predpriyatiy-vselyaet-uverennost-v-pobede-rossii--putin-1126459391.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, армия и флот, новости, безопасность