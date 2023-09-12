https://crimea.ria.ru/20230912/v-rossii-vdvoe-uvelichat-proizvodstvo-bespilotnikov-1131354442.html

В России вдвое увеличат производство беспилотников

В России вдвое увеличат производство беспилотников - РИА Новости Крым, 12.09.2023

В России вдвое увеличат производство беспилотников

Правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T16:51

2023-09-12T16:51

2023-09-12T16:53

россия

правительство россии

михаил мишустин

беспилотник (бпла, дрон)

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем заявил премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, для систематизации производства БПЛА правительство сформирует собственную промышленную базу и программное обеспечение, а также возьмет под контроль поддержание спроса на продукцию.Одновременно рост доли отечественной продукции будет увеличен втрое, добавил он.Беспилотники будут применять для доставки грузов в отдаленные населенные пункты, а также для предупреждения возникновения ЧС и других целей.Глава правительства подчеркнул, что использование БПЛА положительно отражается на операционной эффективности предприятий, что уже наглядно видно по сельскому хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.Ранее, в августе, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что разработанный крымским предприятием беспилотник "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", прошел апробацию на Черноморском флоте и после доработок и испытаний поступит в войска.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение ПутинаКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииРоссийскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230810/udar-po-nashey-pamyati-voennyy-istorik-o-dronakh-kamikadze-imeni-gastello-1130657346.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, михаил мишустин, беспилотник (бпла, дрон), оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости, производство