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В России вдвое увеличат производство беспилотников - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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В России вдвое увеличат производство беспилотников
В России вдвое увеличат производство беспилотников - РИА Новости Крым, 12.09.2023
В России вдвое увеличат производство беспилотников
Правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T16:51
2023-09-12T16:53
россия
правительство россии
михаил мишустин
беспилотник (бпла, дрон)
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем заявил премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, для систематизации производства БПЛА правительство сформирует собственную промышленную базу и программное обеспечение, а также возьмет под контроль поддержание спроса на продукцию.Одновременно рост доли отечественной продукции будет увеличен втрое, добавил он.Беспилотники будут применять для доставки грузов в отдаленные населенные пункты, а также для предупреждения возникновения ЧС и других целей.Глава правительства подчеркнул, что использование БПЛА положительно отражается на операционной эффективности предприятий, что уже наглядно видно по сельскому хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.Ранее, в августе, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что разработанный крымским предприятием беспилотник "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", прошел апробацию на Черноморском флоте и после доработок и испытаний поступит в войска.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение ПутинаКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииРоссийскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт
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россия, правительство россии, михаил мишустин, беспилотник (бпла, дрон), оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости, производство
В России вдвое увеличат производство беспилотников

В России за семь лет вдвое увеличат производство беспилотников – Мишустин

16:51 12.09.2023 (обновлено: 16:53 12.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Правительство планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, для систематизации производства БПЛА правительство сформирует собственную промышленную базу и программное обеспечение, а также возьмет под контроль поддержание спроса на продукцию.
"Рассчитываем достичь поставленных целей не только за счет создания инновационной техники, но и расширения услуг на ее основе, востребованных потребителями… За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", – заявил Мишустин.
Одновременно рост доли отечественной продукции будет увеличен втрое, добавил он.
Беспилотники будут применять для доставки грузов в отдаленные населенные пункты, а также для предупреждения возникновения ЧС и других целей.
Глава правительства подчеркнул, что использование БПЛА положительно отражается на операционной эффективности предприятий, что уже наглядно видно по сельскому хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.
Ранее, в августе, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что разработанный крымским предприятием беспилотник "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", прошел апробацию на Черноморском флоте и после доработок и испытаний поступит в войска.
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РоссияПравительство РоссииМихаил МишустинБеспилотник (БПЛА, дрон)Оборонно-промышленный комплекс РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)НовостиПроизводство
 
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