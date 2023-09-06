https://crimea.ria.ru/20230906/za-geroizm-v-zone-svo-v-sevastopole-nagradili-voennosluzhaschikh-flota-1131198959.html

За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота

За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота - РИА Новости Крым, 06.09.2023

За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота

Командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T11:43

2023-09-06T11:43

2023-09-06T11:43

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

подвиги героев

новости сво

севастополь

виктор соколов

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.Среди наград, врученных офицерам, старшинам, сержантам и матросам Орден Мужества и орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, "За отвагу", "За храбрость" и медаль Суворова, а также знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.Отмечается, что все военнослужащие награждены "за самоотверженность, мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".Некоторые бойцы получили из рук командующего ведомственные награды Министерства обороны.29 августа президент России Владимир Путин наградил 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты Орденом Ушакова. Очередной высокой награды севастопольские морпехи были удостоены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях за Работино в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО "Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, подвиги героев, новости сво, севастополь, виктор соколов, новости крыма, крым