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За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота
За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота - РИА Новости Крым, 06.09.2023
За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота
Командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T11:43
2023-09-06T11:43
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
подвиги героев
новости сво
севастополь
виктор соколов
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.Среди наград, врученных офицерам, старшинам, сержантам и матросам Орден Мужества и орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, "За отвагу", "За храбрость" и медаль Суворова, а также знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.Отмечается, что все военнослужащие награждены "за самоотверженность, мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".Некоторые бойцы получили из рук командующего ведомственные награды Министерства обороны.29 августа президент России Владимир Путин наградил 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты Орденом Ушакова. Очередной высокой награды севастопольские морпехи были удостоены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях за Работино в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО "Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, подвиги героев, новости сво, севастополь, виктор соколов, новости крыма, крым
За героизм в зоне СВО: в Севастополе наградили военнослужащих флота

Военнослужащие из Севастополя награждены медалями и орденами за героизм в зоне СВО

11:43 06.09.2023
 
© РИА Новости КрымМедаль "За Отвагу"
Медаль За Отвагу - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
Орденов и медалей удостоены военнослужащие из числа корабельного, летного и технического состава Морской авиации и ПВО, а также подразделений специального назначения ЧФ, материально-технического обеспечения, морской инженерной и медицинской служб.
Среди наград, врученных офицерам, старшинам, сержантам и матросам Орден Мужества и орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, "За отвагу", "За храбрость" и медаль Суворова, а также знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.
Отмечается, что все военнослужащие награждены "за самоотверженность, мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".
Некоторые бойцы получили из рук командующего ведомственные награды Министерства обороны.
29 августа президент России Владимир Путин наградил 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты Орденом Ушакова. Очередной высокой награды севастопольские морпехи были удостоены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях за Работино в Запорожской области.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотПодвиги героевНовости СВОСевастопольВиктор СоколовНовости КрымаКрым
 
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