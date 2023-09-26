https://crimea.ria.ru/20230926/komanduyuschiy-chf-rf-viktor-sokolov-prisutstvoval-na-kollegii-mo-rf-1131671006.html

Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ

Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ

Командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов не пострадал в ходе ракетной атаки на штаб флота в Севастополе. Об этом свидетельствуют кадры заседания коллегии... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T13:51

2023-09-26T13:51

2023-09-26T13:56

виктор соколов

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов не пострадал в ходе ракетной атаки на штаб флота в Севастополе. Об этом свидетельствуют кадры заседания коллегии Минобороны РФ.Мероприятие состоялось в Москве под председательством глава Минобороны РФ Сергея Шойгу во вторник 26 сентября.Ранее ряд украинских пабликов сообщали о якобы "гибели" Соколова. Кроме того, командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram заявило, что после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ якобы погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского, возникло возгорание. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и силовики. Движение в центре города ограничено.Читайте также на РИА Новости Крым:Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – ШойгуВойска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – ШойгуШойгу: потери ВСУ в сентябре превысили 17 тысяч военных

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии