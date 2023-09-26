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Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ
Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ
Командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов не пострадал в ходе ракетной атаки на штаб флота в Севастополе. Об этом свидетельствуют кадры заседания коллегии... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T13:51
2023-09-26T13:56
виктор соколов
чф рф (черноморский флот российской федерации)
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов не пострадал в ходе ракетной атаки на штаб флота в Севастополе. Об этом свидетельствуют кадры заседания коллегии Минобороны РФ.Мероприятие состоялось в Москве под председательством глава Минобороны РФ Сергея Шойгу во вторник 26 сентября.Ранее ряд украинских пабликов сообщали о якобы "гибели" Соколова. Кроме того, командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram заявило, что после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ якобы погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского, возникло возгорание. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и силовики. Движение в центре города ограничено.Читайте также на РИА Новости Крым:Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – ШойгуВойска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – ШойгуШойгу: потери ВСУ в сентябре превысили 17 тысяч военных
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виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии
Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ

Адмирал Виктор Соколов не пострадал в ходе ракетной атаки на штаб флота в Севастополе

13:51 26.09.2023 (обновлено: 13:56 26.09.2023)
 
© Министерство обороны РФЗаседание Коллегии Минобороны России
Заседание Коллегии Минобороны России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов не пострадал в ходе ракетной атаки на штаб флота в Севастополе. Об этом свидетельствуют кадры заседания коллегии Минобороны РФ.
Мероприятие состоялось в Москве под председательством глава Минобороны РФ Сергея Шойгу во вторник 26 сентября.
Ранее ряд украинских пабликов сообщали о якобы "гибели" Соколова. Кроме того, командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram заявило, что после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ якобы погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского, возникло возгорание. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и силовики. Движение в центре города ограничено.
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Виктор СоколовЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы России
 
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