https://crimea.ria.ru/20230926/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-17-tysyach-boevikov-vsu-s-nachala-sentyabrya-1131668793.html

Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентября

Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентября

Потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T13:26

2023-09-26T13:26

2023-09-26T13:29

сергей шойгу

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131668693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a513079e1f4558b7be3e5fb6c45a191d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны РФ Сергей ШойгуСреди уничтоженной техники семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, а также 51 самоходка из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger, уточнил министр.Глава военного ведомства также отметил продвижение и успешные действия российских войск по разгрому ВСУ. В частности, вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области."Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - подчеркнул Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныАрмия России отбила 11 атак ВСУ: уничтожены 840 боевиковГорящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США

https://crimea.ria.ru/20230926/deystviya-zapada-lish-podtalkivayut-ukrainu-k-samounichtozheniyu--shoygu-1131669807.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво