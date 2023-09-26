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Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентября
Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентября
Потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T13:26
2023-09-26T13:26
2023-09-26T13:29
сергей шойгу
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны РФ Сергей ШойгуСреди уничтоженной техники семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, а также 51 самоходка из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger, уточнил министр.Глава военного ведомства также отметил продвижение и успешные действия российских войск по разгрому ВСУ. В частности, вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области."Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - подчеркнул Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныАрмия России отбила 11 атак ВСУ: уничтожены 840 боевиковГорящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США
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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентября
Шойгу: потери ВСУ в сентябре превысили 17 тысяч военных
13:26 26.09.2023 (обновлено: 13:29 26.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу
"За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе западного производства", – говорится в сообщении.
Среди уничтоженной техники семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, а также 51 самоходка из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger, уточнил министр.
Глава военного ведомства также отметил продвижение и успешные действия российских войск по разгрому ВСУ. В частности, вооруженным силам РФ удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области.
"Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - подчеркнул Шойгу.
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