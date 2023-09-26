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Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – Шойгу
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – Шойгу
Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T13:28
2023-09-26T13:30
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.По его словам, "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".Глава Минобороны также сообщил, что на фоне взятого США курса на развитие военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе российские силы наращивают мероприятия боевой подготовки для защиты национальных интересов России."Соединенные Штаты Америки с союзниками предпринимают все новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене. Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и Quad. Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки", - отметил Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский поехал в США за новыми инструкциями - мнение политологаСокрушительный удар нанесен по пунктам дислокации иностранных наемниковПять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны
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сергей шойгу, украина, министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению – Шойгу

Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу

13:28 26.09.2023 (обновлено: 13:30 26.09.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России
Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
"Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру". США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой", - сказал Шойгу.
По его словам, "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".
Глава Минобороны также сообщил, что на фоне взятого США курса на развитие военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе российские силы наращивают мероприятия боевой подготовки для защиты национальных интересов России.
"Соединенные Штаты Америки с союзниками предпринимают все новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене. Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и Quad. Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки", - отметил Шойгу.
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