https://crimea.ria.ru/20230921/pyat-krylatykh-raket-storm-shadow-sbity-sistemami-pvo--minoborony-1131580206.html

Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны

Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны

Пять крылатых ракет Storm Shadow и одну противорадиолокационную ракету HARM сбили за сутки российские средства ПВО, также уничтожены 75 украинских... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T15:22

2023-09-21T15:22

2023-09-21T15:25

пво

storm shadow

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131483963_0:149:3247:1975_1920x0_80_0_0_71338b404993c53e8fe28238c283a5ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет Storm Shadow и одну противорадиолокационную ракету HARM сбили за сутки российские средства ПВО, также уничтожены 75 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на четверг российскими войсками пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Крыма 19 украинских БПЛА. Еще по одному дрону сбито над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, storm shadow, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости