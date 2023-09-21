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Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны
Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны
Пять крылатых ракет Storm Shadow и одну противорадиолокационную ракету HARM сбили за сутки российские средства ПВО, также уничтожены 75 украинских... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T15:22
2023-09-21T15:25
пво
storm shadow
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет Storm Shadow и одну противорадиолокационную ракету HARM сбили за сутки российские средства ПВО, также уничтожены 75 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на четверг российскими войсками пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Крыма 19 украинских БПЛА. Еще по одному дрону сбито над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пво, storm shadow, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны

Минобороны: пять крылатых ракет Storm Shadow и ракета HARM сбиты системами ПВО

15:22 21.09.2023 (обновлено: 15:25 21.09.2023)
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет Storm Shadow и одну противорадиолокационную ракету HARM сбили за сутки российские средства ПВО, также уничтожены 75 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, в ночь на четверг российскими войсками пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Крыма 19 украинских БПЛА. Еще по одному дрону сбито над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.
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ПВОStorm ShadowМинистерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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