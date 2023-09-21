https://crimea.ria.ru/20230921/pyat-krylatykh-raket-storm-shadow-sbity-sistemami-pvo--minoborony-1131580206.html
Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны
Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны
Пять крылатых ракет Storm Shadow и одну противорадиолокационную ракету HARM сбили за сутки российские средства ПВО, также уничтожены 75 украинских... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T15:22
2023-09-21T15:22
2023-09-21T15:25
пво
storm shadow
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пять крылатых ракет Storm Shadow и одну противорадиолокационную ракету HARM сбили за сутки российские средства ПВО, также уничтожены 75 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на четверг российскими войсками пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Крыма 19 украинских БПЛА. Еще по одному дрону сбито над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, storm shadow, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Пять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – Минобороны
Минобороны: пять крылатых ракет Storm Shadow и ракета HARM сбиты системами ПВО
15:22 21.09.2023 (обновлено: 15:25 21.09.2023)