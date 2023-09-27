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Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач
Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач
Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T11:49
2023-09-27T11:50
виктор соколов
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.Соколов добавил, что указом президента России 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота стала теперь не только гвардейской и ордена Жукова, но и ордена Ушакова. "Это, наверное, первое в истории Военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова", - добавил командующий.
https://crimea.ria.ru/20230926/v-bukhtakh-sevastopolya-nachinayutsya-trenirovki-flota--vlasti-1131680699.html
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виктор соколов, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма
Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач

Соколов: Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи

11:49 27.09.2023 (обновлено: 11:50 27.09.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКомандующий ЧФ Виктор Соколов
Командующий ЧФ Виктор Соколов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.
"Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены командованием перед ним, уверенно, успешно. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", - сказал адмирал.
Соколов добавил, что указом президента России 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота стала теперь не только гвардейской и ордена Жукова, но и ордена Ушакова.
"Это, наверное, первое в истории Военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова", - добавил командующий.
Учение военных в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Вчера, 19:04
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Виктор СоколовАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиНовости Крыма
 
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