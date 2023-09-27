https://crimea.ria.ru/20230927/komanduyuschiy-chf-viktor-sokolov-rasskazal-ob-uspeshnom-vypolnenii-zadach-1131692380.html

Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач

Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач

Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T11:49

2023-09-27T11:49

2023-09-27T11:50

виктор соколов

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124283564_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a6ce127b7bf0138cfc2879b4a04cf46.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи, сообщил в эфире телеканала "Звезда" командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.Соколов добавил, что указом президента России 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота стала теперь не только гвардейской и ордена Жукова, но и ордена Ушакова. "Это, наверное, первое в истории Военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова", - добавил командующий.

https://crimea.ria.ru/20230926/v-bukhtakh-sevastopolya-nachinayutsya-trenirovki-flota--vlasti-1131680699.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор соколов, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма