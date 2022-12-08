https://crimea.ria.ru/20221208/voennosluzhaschego-s-tyazheloy-travmoy-litsa-spasli-vrachi-v-sevastopole-1125745513.html

Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе

Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе

Военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T09:03

2022-12-08T09:03

2022-12-08T09:03

специальная военная операция рф на украине

общество

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем >>В Военно-морской клинический госпиталь в Севастополе в тяжелом состоянии без сознания был доставлен участник специальной военной операции, получивший обширное минно-взрывное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи.Кроме того, военные врачи госпиталя Бурденко построили трехмерные модели костей лицевого скелета. После завершения лечения и реабилитации военнослужащий сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика."Более того после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании, даже сможет продолжить военную службу", - заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221202/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-bolnomu-epilepsiey-1125657859.html

https://crimea.ria.ru/20221122/vrachi-rosgvardii-evakuirovali-ranennuyu-v-aleshkakh-devochku-v-simferopol-1125497618.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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