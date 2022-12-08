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Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе
Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе
Военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T09:03
2022-12-08T09:03
специальная военная операция рф на украине
общество
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем &gt;&gt;В Военно-морской клинический госпиталь в Севастополе в тяжелом состоянии без сознания был доставлен участник специальной военной операции, получивший обширное минно-взрывное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи.Кроме того, военные врачи госпиталя Бурденко построили трехмерные модели костей лицевого скелета. После завершения лечения и реабилитации военнослужащий сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика."Более того после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании, даже сможет продолжить военную службу", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221202/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-bolnomu-epilepsiey-1125657859.html
https://crimea.ria.ru/20221122/vrachi-rosgvardii-evakuirovali-ranennuyu-v-aleshkakh-devochku-v-simferopol-1125497618.html
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специальная военная операция рф на украине, общество, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, министерство обороны рф
Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе

В Севастополе военные хирурги спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица

09:03 08.12.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперация. Архивное фото
Операция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем >>
В Военно-морской клинический госпиталь в Севастополе в тяжелом состоянии без сознания был доставлен участник специальной военной операции, получивший обширное минно-взрывное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи.
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"Военные врачи незамедлительно выполнили весь комплекс неотложных мероприятий, остановили кровотечение. Для восстановления функции речи, глотания и дыхания выполнили протезирование гортани. Кроме того выполнена мягкотканая пластика пояса носа, полости рта, твердого и мягкого неба. Смоделирован язык, после заживания восстановится его чувствительность", - рассказали в Минобороны.
Кроме того, военные врачи госпиталя Бурденко построили трехмерные модели костей лицевого скелета. После завершения лечения и реабилитации военнослужащий сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика.
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"Более того после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании, даже сможет продолжить военную службу", - заключили в ведомстве.
 
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