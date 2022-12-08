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Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе
Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе
Военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T09:03
2022-12-08T09:03
2022-12-08T09:03
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем >>В Военно-морской клинический госпиталь в Севастополе в тяжелом состоянии без сознания был доставлен участник специальной военной операции, получивший обширное минно-взрывное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи.Кроме того, военные врачи госпиталя Бурденко построили трехмерные модели костей лицевого скелета. После завершения лечения и реабилитации военнослужащий сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика."Более того после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании, даже сможет продолжить военную службу", - заключили в ведомстве.
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специальная военная операция рф на украине, общество, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, министерство обороны рф
Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе
В Севастополе военные хирурги спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица