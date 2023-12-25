https://crimea.ria.ru/20231225/shest-rayonov-kryma-poluchili-novoe-oborudovanie-dlya-medosmotrov-1133787672.html
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
Крым получил девять передвижных медицинских комплексов, которые были закуплены Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК со ссылкой... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T16:59
2023-12-25T16:59
2023-12-25T16:59
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
крым
константин скорупский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133787539_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_13ed2b8a824a7c3421ff1c8786036bf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крым получил девять передвижных медицинских комплексов, которые были закуплены Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.Кроме того, поставлены три автомобиля, укомплектованные медицинским оборудованием, среди которого экспресс-анализаторы, портативные аппараты УЗИ, гинекологическое кресло, портативные электрокардиографы."Комплексы разной комплектации предназначены для проведения профилактических медосмотров жителей сельских поселений и малых городов и распределены в шесть медицинских организаций Крыма", - уточняют в минздраве.Передвижной флюорограф передали в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт доставлен в Черноморскую центральную районную больницу. Также новый передвижной ФАП теперь будет находиться в ведении Сакской районной больницы, в которую также распределили передвижной флюорографический и маммографический кабинет.В Бахчисарайскую центральную районную больницу направлен передвижной флюорограф и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. В Советской районной больнице появился передвижной ФАП и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. Аналогичный автомобиль доставили и в Джанкойскую центральную районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах КрымаКак в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздникиКаких врачей не хватает в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133787539_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_18265e3ddb56357682018d23d0537375.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, константин скорупский, общество
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
Медосмотры жителей сел и малых городов Крыма будут проводить на новом оборудовании
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крым получил девять передвижных медицинских комплексов, которые были закуплены Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.
"В Крым поставлены три передвижных ФАПа для оказания первичной медико-санитарной помощи, два передвижных флюорографа, а также один комплекс с возможностью проведения флюорографии и маммографии", - сообщил глава Минздрава.
Кроме того, поставлены три автомобиля, укомплектованные медицинским оборудованием, среди которого экспресс-анализаторы, портативные аппараты УЗИ, гинекологическое кресло, портативные электрокардиографы.
"Комплексы разной комплектации предназначены для проведения профилактических медосмотров жителей сельских поселений и малых городов и распределены в шесть медицинских организаций Крыма", - уточняют в минздраве.
Передвижной флюорограф передали в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт доставлен в Черноморскую центральную районную больницу. Также новый передвижной ФАП теперь будет находиться в ведении Сакской районной больницы, в которую также распределили передвижной флюорографический и маммографический кабинет.
В Бахчисарайскую центральную районную больницу направлен передвижной флюорограф и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. В Советской районной больнице появился передвижной ФАП и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. Аналогичный автомобиль доставили и в Джанкойскую центральную районную больницу.
Читайте также на РИА Новости Крым: