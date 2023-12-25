Рейтинг@Mail.ru
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231225/shest-rayonov-kryma-poluchili-novoe-oborudovanie-dlya-medosmotrov-1133787672.html
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
Крым получил девять передвижных медицинских комплексов, которые были закуплены Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК со ссылкой... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T16:59
2023-12-25T16:59
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
крым
константин скорупский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133787539_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_13ed2b8a824a7c3421ff1c8786036bf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крым получил девять передвижных медицинских комплексов, которые были закуплены Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.Кроме того, поставлены три автомобиля, укомплектованные медицинским оборудованием, среди которого экспресс-анализаторы, портативные аппараты УЗИ, гинекологическое кресло, портативные электрокардиографы."Комплексы разной комплектации предназначены для проведения профилактических медосмотров жителей сельских поселений и малых городов и распределены в шесть медицинских организаций Крыма", - уточняют в минздраве.Передвижной флюорограф передали в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт доставлен в Черноморскую центральную районную больницу. Также новый передвижной ФАП теперь будет находиться в ведении Сакской районной больницы, в которую также распределили передвижной флюорографический и маммографический кабинет.В Бахчисарайскую центральную районную больницу направлен передвижной флюорограф и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. В Советской районной больнице появился передвижной ФАП и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. Аналогичный автомобиль доставили и в Джанкойскую центральную районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах КрымаКак в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздникиКаких врачей не хватает в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133787539_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_18265e3ddb56357682018d23d0537375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, константин скорупский, общество
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров

Медосмотры жителей сел и малых городов Крыма будут проводить на новом оборудовании

16:59 25.12.2023
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаШесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
© Telegram-канал Минздрава Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крым получил девять передвижных медицинских комплексов, которые были закуплены Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.
"В Крым поставлены три передвижных ФАПа для оказания первичной медико-санитарной помощи, два передвижных флюорографа, а также один комплекс с возможностью проведения флюорографии и маммографии", - сообщил глава Минздрава.
Кроме того, поставлены три автомобиля, укомплектованные медицинским оборудованием, среди которого экспресс-анализаторы, портативные аппараты УЗИ, гинекологическое кресло, портативные электрокардиографы.
"Комплексы разной комплектации предназначены для проведения профилактических медосмотров жителей сельских поселений и малых городов и распределены в шесть медицинских организаций Крыма", - уточняют в минздраве.
Передвижной флюорограф передали в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт доставлен в Черноморскую центральную районную больницу. Также новый передвижной ФАП теперь будет находиться в ведении Сакской районной больницы, в которую также распределили передвижной флюорографический и маммографический кабинет.
В Бахчисарайскую центральную районную больницу направлен передвижной флюорограф и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. В Советской районной больнице появился передвижной ФАП и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. Аналогичный автомобиль доставили и в Джанкойскую центральную районную больницу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники
Каких врачей не хватает в Крыму
 
Минздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрымКонстантин СкорупскийОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
17:18ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках
17:10Бензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской бирже
16:59Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
16:49На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей
16:37Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:28Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ
16:13Когда восстановят подачу газа в Ялте
16:08Крымский мост закрыт
15:58В Крыму сотрудники МЧС спасли упавшую в ущелье охотничью собаку
15:44Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе
15:40В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи
15:18ВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненые
15:03Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению
14:58Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками
14:40В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков
14:23Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года
14:01Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ
13:51Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой
13:11Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова
Лента новостейМолния