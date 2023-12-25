https://crimea.ria.ru/20231225/shest-rayonov-kryma-poluchili-novoe-oborudovanie-dlya-medosmotrov-1133787672.html

Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров

Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров

Крым получил девять передвижных медицинских комплексов, которые были закуплены Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК со ссылкой... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T16:59

2023-12-25T16:59

2023-12-25T16:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крым получил девять передвижных медицинских комплексов, которые были закуплены Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.Кроме того, поставлены три автомобиля, укомплектованные медицинским оборудованием, среди которого экспресс-анализаторы, портативные аппараты УЗИ, гинекологическое кресло, портативные электрокардиографы."Комплексы разной комплектации предназначены для проведения профилактических медосмотров жителей сельских поселений и малых городов и распределены в шесть медицинских организаций Крыма", - уточняют в минздраве.Передвижной флюорограф передали в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт доставлен в Черноморскую центральную районную больницу. Также новый передвижной ФАП теперь будет находиться в ведении Сакской районной больницы, в которую также распределили передвижной флюорографический и маммографический кабинет.В Бахчисарайскую центральную районную больницу направлен передвижной флюорограф и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. В Советской районной больнице появился передвижной ФАП и автомобиль, укомплектованный медоборудованием. Аналогичный автомобиль доставили и в Джанкойскую центральную районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах КрымаКак в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздникиКаких врачей не хватает в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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